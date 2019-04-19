Короткометражка «Чужой: Руда» — четвёртый ролик из серии к 40-летию фильма

19 апреля IGN опубликовал четвёртую короткометражку, посвящённую 40-летию с выхода первого фильма «Чужой». Ролик называется «Руда». Его сценаристами и режиссёрами выступили сёстры Спир.

Сюжет рассказывает историю шахтёра Лоррейн, которая усердно трудится в шахтах, чтобы обеспечить лучшую жизнь своей дочери и внукам. Когда один из её напарников погибает из-за неизвестных обстоятельств, перед Лоррейн встаёт выбор: сбежать, нарушив приказы начальства, или спуститься вниз и столкнуться со страхом, который угрожает ей и её семье.

Короткометражки выходят раз в неделю на IGN, осталось ещё две. В конце февраля на сайте издания также вышел веб-сериал по игре Alien: Isolation — пересказ самой игры с использованием роликов из катсцен.