Начинающий аниматор и сценарист Патрик Маккарти прослышал, что HBO планируют запустить в производство ряд спин-оффов «Игры престолов» после завершения сериала. Маккарти решил предложить боссам собственную идею спин-оффа. Он отрисовал 20-минутный пилот, действие которого разворачивается в древней Валирии.

Вот как звучит описание будущего проекта:

Около 5 тысяч лет Валирийский Фригольд правил миром, пока однажды катастрофа, вызванная извержением вулканов, не стёрла её с лица земли. Но что на самом деле погубило Валирию?

У мультфильма весьма примитивный рисунок, поскольку Маккарти хотел показать скорее основную концепцию, персонажей и диалоги. Автор мечтает стать профессиональным сценаристом или режиссёром, и он очень надеется, что в HBO обратят внимание на его работу.

А мы придумали таких сценариев целых пять! Спин-оффы «Игры престолов»: 5 возможных сценариев «Игра престолов» скоро закончится, но на смену ей HBO готовит пять сценариев для спин-оффов. Они пока держатся в тайне, но мы попробуем их угадать.

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