Короткометражка: кинематографический ролик Warframe от режиссёра «Кловерфилд, 10»

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Компания Digital Extremes на фестивале TennoCon 2019 представила эффектный кинематографический ролик для кооперативного научно-фантастического шутера Warframe. Ролик поставил режиссёр Дэн Трахтенберг, известный по фильму «Кловерфилд, 10», эпизоду «Чёрного зеркала» про виртуальную реальность и фан-короткометражке Portal.

Видео заменит оригинальный игровой пролог. Оно рассказывает о старой эпохе мира Warframe и демонстрирует сверхчеловеческие способности Варфреймов — внутриигровых экзоскелетов, управляемых на расстоянии.

Разработчики также рассказали на фестивале о крупных обновлениях для игры:

  • В конце 2019-го выйдет сюжетная кампания «Новая война», в которой игрокам придётся иметь дело со враждебной инопланетной расой Владеющих Разумом. В ролике нам показывают высадку этих созданий на Землю.

  • А в будущем — пока без определённой даты — свет увидит дополнение «Эмпирей», которое расширит бои в космосе. В 40-минутном геймплейном ролике показывают асимметричный мультиплеер, управление космическим кораблём и сражения.

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