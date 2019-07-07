Короткометражка: кинематографический ролик Warframe от режиссёра «Кловерфилд, 10»

Компания Digital Extremes на фестивале TennoCon 2019 представила эффектный кинематографический ролик для кооперативного научно-фантастического шутера Warframe. Ролик поставил режиссёр Дэн Трахтенберг, известный по фильму «Кловерфилд, 10», эпизоду «Чёрного зеркала» про виртуальную реальность и фан-короткометражке Portal.

Видео заменит оригинальный игровой пролог. Оно рассказывает о старой эпохе мира Warframe и демонстрирует сверхчеловеческие способности Варфреймов — внутриигровых экзоскелетов, управляемых на расстоянии.

Разработчики также рассказали на фестивале о крупных обновлениях для игры:

В конце 2019-го выйдет сюжетная кампания «Новая война», в которой игрокам придётся иметь дело со враждебной инопланетной расой Владеющих Разумом. В ролике нам показывают высадку этих созданий на Землю.