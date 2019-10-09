Короткометражка: клип League of Legends, посвящённый чемпионату мира

Riot Games выпустила трек Phoenix, приуроченный к Чемпионату мира 2019 по League of Legends. В записи приняли участие Кейлин Руссо и Крисси Констанца. Клип получился очень зрелищным — он сочетает игровые съёмки и анимацию. Участвуют в ролике профессиональные игроки из популярных команд со всего мира.

Трек уже доступен на цифровых площадках вроде iTunes и Google Play. Текст песни приведён в описании к видео.

Riot Games и ранее выпускала ролики к своим песням — например, осенью 2018 года везде на слуху была K/DA — POP/STARS. Сейчас её счётчик просмотров почти добрался до отметки в 270 миллионов.