Короткометражка: первый тизер мультфильма «Сага о Рексе» от аниматора «Железного гиганта» и «Войн клонов»

Знакомьтесь — это художник, аниматор и мастер по визуальным эффектам Мишель Ганье. Возможно, вы о нём не слышали, но наверняка знакомы с его работами, к которым он приложил руку. За всю карьеру Ганье успел побывать в нескольких студиях и потрудиться над большим списком анимационных (и не только) картин: «Все псы попадают в рай», «Железный гигант», «Земля до начала времён», тот-самый Mortal Kombat 1995-го, «Суперсемейка», «Войны клонов», «Рататуй», «Храбрая сердцем», «Рик и Морти» и «Крайний космос». А ещё он работал над игрой Insanely Twisted Shadow Planet!

Ганье также занимается комиксами — из под его пера вышли несколько выпусков Detective Story про Бэтмена. Его личный проект — комикс «Сага о Рексе», который рассказывает о приключениях лисёнка Рекса. Неведомые инопланетные силы забирают Рекса с родной планеты и переносят в магический мир Эдерния, где он встречает Эйвен, загадочного биоморфа. Аннотация обещают приключенческую историю, полную сюрпризов, героических свершений, трагедий, романтики и удивительных миров.

Когда-то Ганье планировал экранизировать комикс в виде мультсериала, и в 2013-м даже опубликовал 5-минутный ролик. В итоге художник переработал концепцию — с 2017 года он трудится на полнометражным 68-минутным фильмов, причём работает создаёт его практически отдельно. За два года он сделал раскадровку, концепт-арты, слои, позы, спецэффекты и тому подобное. Пока что Ганье приостановил работу ради мультсериала Magic: the Gathering. Но всё уже успел перед этим опубликовать тизер:

Ролик отчасти повторяет кадры из раннего видео — но в лучшем качестве. А вот здесь можно посмотреть даже сравнение лайна и итогового варианта:

Пока что у «Саги о Рексе» нет даты выхода. Но Ганье подчёркивает, что к нему вернулись права на экранизации после пятилетнего контракта студии Grid Animation, и сейчас ему открыты «разные пути».

Увидим, к чему в будущем это приведёт.

Мишель Ганье, аниматор

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