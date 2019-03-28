Короткометражка «Пустите детей»: экранизация Кинга от Александра Домогарова-младшего

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Актёр, режиссёр и продюсер Александр Домогаров-младший опубликовал на YouTube короткометражку «Пустите детей» — экранизацию одноимённого рассказа Стивена Кинга. И вот что у него получилось:

«Пустите детей» рассказывает о строгой пожилой учительнице начальных классов, которой начинает казаться, что дети в её школе сильно изменились. Она всё никак не может понять, что ей привиделось, а что происходит на самом деле.

Фильм почти дословно адаптирует произведение Короля Ужасов, включая и страшную концовку. Некоторые сцены немного изменены, но в целом дух рассказа передан отлично — даже с учётом того, что действие перенесли в российские реалии.

Главную роль исполнила актриса Татьяна Кузнецова, продюсером выступила Кристина Рельян, а написал и поставил короткометражку Александр Домогаров младший.

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