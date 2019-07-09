Короткометражка: вступительный аниме-ролик к игре Code Vein

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Bandai Namco выпустила выступительный аниме-ролик к своей грядущей игре Code Vein. Видео показывает постапокалиптическую Землю, противников, с которыми нам придётся иметь дело, а также главных героев и их способности.

Code Vein —  ролевой экшен с боевой системой, которая напоминает серию Souls от FromSoftware. Сюжет игры рассказывает о ревенантах в постапокалиптическом мире. Они получают вампирские способности в обмен на жажду крови и потерянные воспоминания.

Первоначально игра должна была выйти осенью 2018-го, но издатель сдвинул релиз на целый год. Теперь дата игры намечена на 27 сентября, уже открыт предзаказ на все платформы — PC, PS4 и Xbox One.

Ранее издатель показал шикарный трейлер (уже на игровом движке), приуроченный к E3:

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Кот-редактор
Кот-редактор
Emperor of catkind. I controls the spice, I controls the Universe.

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