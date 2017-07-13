Нил Бломкамп и его студия Oats Studio продолжают выпускать фантастические короткометражки. 13 июля вышла третья из них — триллер в духе «Чужого» и «Нечто» Zygote. В настройках к видео можно включить русские субтитры.
Действие короткометражки разворачивается в недалёком будущем на полярной станции. Из почти сотни человек персонала выживают только двое, в числе которых — героиня Дакоты Фаннинг. Они спасаются от чудовища, способного убивать людей, поглощать их сознание и становиться всё больше и больше.
У короткометражки обширная предыстория. По словам самого Бломкампа, в 2040 на Землю рухнуло сразу несколько астероидов. Горнодобывающие компании сильно поднялись на добыче уникальных металлов и полупроводников. Внутри одного из метеоритов был обнаружен странный луч света, который передавал в мозг неизвестную информацию. Этот свет подчинил рабочих и заставил создавать специальный биологический раствор. Впоследствии эта субстанция стала поглощать всю органику на своём пути.
Всего Oats Studio выпустила три фантастических короткометражки и несколько скетчей, среди которых ряд рекламных роликов и сцена о злом Боге. Четвёртый фильм под названием «Лима» будет последним в этом цикле короткометражек. Его действие развернётся в наши дни.
Читайте также
Короткометражка Rakka, первая из серии фильмов Нила Бломкампа на русском языке
Она рассказывает о группе сопротивления, которая сражается против пришельцев-захватчиков. Предводителя людей играет Сигурни Уивер.
Короткометражка Firebase, вторая из серии фильмов Нила Бломкампа
Она рассказывает о загадочном инциденте во время Вьетнамской войны.
Короткометражка God: Serengeti скетч от Нила Бломкампа (на русском языке)
На этот раз режиссёр показал свой взгляд на Бога. По его мнению, это капризный старик-аристократ.