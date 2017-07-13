Короткометражка Zygote: третий фильм из серии Нила Бломкампа (на русском языке)

Короткометражка Zygote: третий фильм из серии Нила Бломкампа (на русском языке)

Нил Бломкамп и его студия Oats Studio продолжают выпускать фантастические короткометражки. 13 июля вышла третья из них — триллер в духе «Чужого» и «Нечто» Zygote. В настройках к видео можно включить русские субтитры.

Действие короткометражки разворачивается в недалёком будущем на полярной станции. Из почти сотни человек персонала выживают только двое, в числе которых — героиня Дакоты Фаннинг. Они спасаются от чудовища, способного убивать людей, поглощать их сознание и становиться всё больше и больше.

У короткометражки обширная предыстория. По словам самого Бломкампа, в 2040 на Землю рухнуло сразу несколько астероидов. Горнодобывающие компании сильно поднялись на добыче уникальных металлов и полупроводников. Внутри одного из метеоритов был обнаружен странный луч света, который передавал в мозг неизвестную информацию. Этот свет подчинил рабочих и заставил создавать специальный биологический раствор. Впоследствии эта субстанция стала поглощать всю органику на своём пути.

Всего Oats Studio выпустила три фантастических короткометражки и несколько скетчей, среди которых ряд рекламных роликов и сцена о злом Боге. Четвёртый фильм под названием «Лима» будет последним в этом цикле короткометражек. Его действие развернётся в наши дни.

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