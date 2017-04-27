На сайте CrowdRepublic начался проект по сбору средств на издание отечественной карточной настолки «Рейдеры Великих пустошей». За день авторы собрали больше половины требуемой суммы. Проект будет длиться ещё два месяца.

«Рейдеры Великих пустошей» — это настольная карточная игра в постапокалиптическом сеттинге. Игроку предстоит взять под контроль одну из шести банд, каждая из которых представлена отдельной колодой. Используя свойства карт, нужно собрать больше ценностей, чем соперники. Игра рассчитана на 2-4 игроков. Стоить отметить, что это не коллекционная карточная игра — никаких бустеров в будущем докупать не придётся.

Каждая колода с бандитами отличается от прочих. Фракции в игре асимметричны, они обладают разными свойствами и нацелены на разные способы достижения победы. Чтобы победить, игроки должны формировать свою колоду и захватывать ценные ресурсы. Геймплей немного напоминает «Замес» (Smash Up), только с механикой колодостроения и необычным захватом локаций — через контроль количества пробок.

Участникам проекта игра обойдётся примерно в 1200 рублей без учёта доставки, но бесплатный самовывоз есть в 38 городах (список будет расширяться). На сайте проекта доступны и дополнительные награды, которые включают в себя другие тематические игры и сувениры. Как только основная сумма будет набрана, участники смогут разблокировать прочие сверхцели. Ожидаемое время доставки — октябрь этого года.