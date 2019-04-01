У экранизации «Дюны» от Дени Вильнёва звёздный состав — за последние месяцы СМИ сообщили, что в фильме сыграют такие актёры, как Тимоти Шаламе, Ребекка Фергюсон, Дэйв Батиста, Джош Бролин и другие.
Теперь же стало известно, что к картине присоединился и Кристиан Бэйл — он сыграет огромного червя Шаи-Хулуда. Чтобы соответствовать роли, актёру придётся набрать примерно 200 тысяч килограммов.
Чтобы взять комментарий у Бэйла, журналисты издания The Hard Times отправилось в пустыню Туниса, где актёр готовится к роли.
Людям нравится считать, что я пользуюсь актёрским методом [Станиславского], но я просто делаю свою работу. Во время предпродакшена Дени и я обо всём договорились. Единственный нюанс — чтобы точно воплотить персонажа, я должен увеличить вес своего тела до 200 тысяч килограммов. Я пару месяцев уже не вижу собственные ноги, и не было ни дня, чтобы я не ощущал боли, но это необходимая часть работы.
Кристиан Бэйл, актёр
По словам Вильнёва, CGI-версия Шаи-Хулуда выглядела бы слишком неестественно и неубедительно для зрителей. Кроме того, съёмочная команда не могла тратить по шесть часов на грим и протезирование актёра — у Бэйла слишком чувствительная кожа.
Ранее в январе актёр уже заявлял, что перестанет экспериментировать с весом тела для ролей других людей.
Я больше не могу это делать. Правда не могу. Смерть смотрит мне в лицо.
По всей видимости, Вильнёву удалось уговорить Бэйла вернутся к опасной практике. Ну или актёр посчитал, что его слова не распространяются на гигантских червей — только на людей.
Читайте также
«Титаны»: лучший сериал для фанатов DC
Сериал от нового сервиса DC Universe не похож на смешные шоу от The CW. Это «правильное» мрачное DC, снятое именно для поклонников комиксов.
Комментарии (Правила дискуссии)