У экранизации «Дюны» от Дени Вильнёва звёздный состав — за последние месяцы СМИ сообщили, что в фильме сыграют такие актёры, как Тимоти Шаламе, Ребекка Фергюсон, Дэйв Батиста, Джош Бролин и другие.

Теперь же стало известно, что к картине присоединился и Кристиан Бэйл — он сыграет огромного червя Шаи-Хулуда. Чтобы соответствовать роли, актёру придётся набрать примерно 200 тысяч килограммов.

Чтобы взять комментарий у Бэйла, журналисты издания The Hard Times отправилось в пустыню Туниса, где актёр готовится к роли.

Людям нравится считать, что я пользуюсь актёрским методом [Станиславского], но я просто делаю свою работу. Во время предпродакшена Дени и я обо всём договорились. Единственный нюанс — чтобы точно воплотить персонажа, я должен увеличить вес своего тела до 200 тысяч килограммов. Я пару месяцев уже не вижу собственные ноги, и не было ни дня, чтобы я не ощущал боли, но это необходимая часть работы. Кристиан Бэйл, актёр

По словам Вильнёва, CGI-версия Шаи-Хулуда выглядела бы слишком неестественно и неубедительно для зрителей. Кроме того, съёмочная команда не могла тратить по шесть часов на грим и протезирование актёра — у Бэйла слишком чувствительная кожа.

Ранее в январе актёр уже заявлял, что перестанет экспериментировать с весом тела для ролей других людей.

Я больше не могу это делать. Правда не могу. Смерть смотрит мне в лицо.

По всей видимости, Вильнёву удалось уговорить Бэйла вернутся к опасной практике. Ну или актёр посчитал, что его слова не распространяются на гигантских червей — только на людей.