Российский режиссёр Юрий Быков поставит игровой фильм по мотивам культового полнометражного аниме Хаяо Миядзаки и студии Ghilbi «Ходячий Замок» (которое, в свою очередь, основано на фэнтезийном романе Дианы Уинн Джонс).

Постановщик сокрушается, что только недавно ознакомился с «культовой картиной». Он отмечает, что этот сюжет нужно перенести в российские реалии.

Несчастная девушка, почти что ребенок, уже вынуждена работать на шляпном производстве, она предана матерью, предана отцом. Всё что она получает от этого мира — лишь ведьмино проклятье. И лишь один человек относится к ней как к человеку — кровавый убийца, пес империи. Такое вполне могло быть в России, больше того, только в России. Юрий Быков, режиссёр

Производство фильма уже началось, сейчас подбирают актёрский состав. На роль заколдованного принца утвержден актёр Денис Шведов («Завод», «Мажор», «Танцы насмерть»).

Также Быков рассказал, как изменит сюжет:

Разумеется, мы возьмем основной сюжет и адаптируем его под наши реалии, уберем западный лоск. Да, принц на самом деле был не заколдован, а изуродован в девяностые. Ведьма пустоши — явная аналогия к хозяйке борделя, мечтающей о том, чтобы предоставлять своим клиентам также услуги молодых мальчиков и для этого объявившей охоту на Хаула. Война двух государств у нас заменена на разборки ментов и бандитов, в которых страдают простые люди

В будущем Быков планирует вместе с писателем Владимиром Сорокиным взяться за экранизацию корейского мультфильма «Ачи и Сипак: Убойный дуэт».