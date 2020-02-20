Создатели фэнтезийной комедии The Portable Door («Переносная дверь») по мотивам одноимённого цикла Тома Холта нашли актёров на главные роли — Кристофа Вальца, Гая Пирса и Патрика Гибсона.

Экранизацию описывают как семейный фильм, который рассказывает о молодом человеке, устроившимся в магическую фирму. Вскоре он узнаёт, что руководители скрывают некие тёмные мотивы.

Режиссёром назначен Джеффри Уолкер («Американская семейка», «Бэкстром»), роман адаптировал Леон Форд, а продюсером выступила компания Джима Хенсона («Тёмный кристалл», «Маппеты»).

Снимать планируют в 2020-м.

Вот как звучит аннотация первого тома серии:

Юные Пол и Софи — новые клерки в обычной лондонской фирме…

Обычной? Как бы не так! Фирма эта — совместное предприятие магов и гоблинов, и задания Полу и Софи предстоят весьма своеобразные. Поиск древних колдовских кладов — это бы еще ничего…

Подливание (совместно с весьма мерзким мелким демоном) приворотного зелья известному киноактеру — ну, бывает и хуже…

А вот как насчет спасения при помощи таинственной «переносной двери» застрявших между мирами еще в середине Викторианской эпохи сотрудников, один из которых — первая и последняя любовь гоблинской матушки начальника?!

Кошмар?

О нет!

Дальше будет еще хуже!