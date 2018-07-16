Журналисты Phoenix New Times спросили звезду знаменитой трилогии (чья карьера, впрочем, куда более многогранна), не хотел ли бы он сняться в продолжении или перезапуске франшизы «Назад в будущее». На что актёр ответил, что с удовольствием снялся бы в четвёртой части, если, конечно, в её основе будет лежать правильная идея, а по сюжету фильм не будет уступать первым трём.

Важно и то, насколько этой картиной будут готовы заниматься Роберт Земекис и Боб Гейл (постановщик и продюсер трилогии «Назад в будущее» соответственно). Впрочем, Ллойд не слышал ни о каких планах выпустить продолжение или перезапуск. И это неудивительно: ещё в 2015 году Роберт Земекис заявлял, что не позволит создать ремейк своей трилогии, пока он и Боб Гейл живы. О продолжении, впрочем, он ничего не говорил. Но съёмки в четвёртой части оказались бы крайне проблематичны для Майкла Джей Фокса, сыгравшего Марти Макфлая, — ведь у актёра болезнь Паркинсона.