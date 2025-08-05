КнигиКиноСериалыИгрыНаукаМирыКомиксыФанЖурналподкаст

Будущие фильмы

Черновики и неснятые

Обзоры кино

Классика кино

Видео МирФ

Фантастические короткометражки

Новинки

Какие фильмы смотреть в августе 2025 в кино? Много аниме, женщина-Конан и русский «Вспомнить всё»
«Фантастическая четвёрка: Первые шаги»: новая фаза киновселенной начинается с ретро
Фильм «Легенда о великанах»: куда может завести дева с птичьими лапами
Обзор «Кейпоп-охотницы на демонов»: когда музыка становится оружием

Классика

В эфире — далёкая-далёкая. История радиодрам по «Звёздным войнам»
«Смертельная битва»: как снимали первую удачную экранизацию игры
Новости

Кто появится в «Человеке-пауке»: Халк, Скорпион и новые слухи

Кот-император
5 августа 09:30
688
2 минуты на чтение
Актёр Майкл Мандо («Лучше звоните Солу») подтвердил, что снова играет Скорпиона, он же Мак Гарган, в будущем фильме «Человек-паук: Новый день». Это суперзлодей, который носит зелёный костюм с длинным скорпионьим хвостом и жалом.
Мандо уже играл этого персонажа в «Человеке-пауке: Возвращение домой», но там это была небольшая роль обычного бандита — до зелёного костюма дело не дошло. Однако в бою с Паучком Гарган получил травмы, попал в тюрьму и заявил, что мечтает отомстить герою. В продолжении, видимо, Скорпион получит суперкостюм и сверхсилы и будет играть более важную роль.
Мандо запостил в соцсети фотографию игрушечного Скорпиона. Его участие также подтвердили источники THR. Они также подтвердили ранее ходившие слухи, что в «Новом дне» появится Халк в исполнении Марка Руффало.
Ходят слухи, что Скорпион будет далеко не единственным злодеем в «Новом дне». Блогер-инсайдер Дэниел Рихтман ещё до объявления Мандо заявил:
Среди злодеев в «Человеке-пауке: Новый день» — Могильщик, Тарантул, Бумеранг, Скорпион и... Шомпол, который наполовину киборг.
Кроме Скорпиона, никто из этих персонажей ещё не появлялся в киновселенной Marvel. Кто все эти люди? Объясняем:
Могильщик (Tombstone), он же Алонзо Линкольн — злодей-альбинос, похожий на чудище Франкенштейна.
Тарантул, он же Антон Родригес — злодей в красно-чёрном костюме, обладающий «паучьими» силами.
Бумеранг, он же Фредерик Майерс — злодей в чёрно-белом костюме, мастерски метающий бумеранги.
Шомпол (Ramrod) — строитель, после тяжёлых травм на работе переделанный в мощного и злого киборга. Это самый малоизвестный из злодеев: у него нет имени в комиксах, а перевод его прозвища на русский ещё не устоялся.
Впрочем, это всего лишь слухи. Не факт, что сценаристы действительно затолкают в один фильм такую толпу персонажей, каждый из которых тянет на отдельную историю. Подтвердился из них пока только Скорпион. «Новый день» должен выйти 31 июля 2026 года, тогда и увидим.

Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Кот-император

Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

Рекомендуем
Как покупать игры в Steam и Epic Games Store
Арт: концепты к черновой версии IX эпизода «Звёздных войн»
Мир фантастики № 260 (июль 2025)
490 ₽
Купить
Спецвыпуск «Древние настольные игры»
1 490 ₽
Купить
Статьи

Новости

«Достойный приквел» — первые обзоры сериала «Чужой: Земля»

Новости

Первый трейлер третьего сезона «Вторжения» от Apple
Премьера ожидается 22 августа.

Новости

«Странные новые миры» дерзко спародировали старый «Звёздный путь». Шутку оценили не все
Уважительная отсылка — или злая издёвка?

Новости

В «Моане» пытались использовать ИИ-дипфейк Скалы Джонсона
Но передумали, чтобы не потерять права на фильм.

Новости

Братья Андреасяны снимут фильм по сказке «Вовка в Тридевятом царстве»
Премьера ожидается в 2027 году.

Новости

У «Фантастической четверки» один из худших спадов в истории MCU, несмотря на высокие оценки
Общие сборы составили 368 млн долларов.

Новости

«Baldur's Gate 3 позволила нам воплотить безумную идею» — глава Larian о будущем проекте
Конкретных деталей пока нет.

Новости

«Скарлет»: трейлер мрачного аниме от Мамору Хосоды
Мультфильм не похож на типичные работы режиссёра.

Новости

Critical Role ждёт новая кампания с другим мастером
Мэтт Мерсер больше не будет вечным DM-ом.

Новости

«Худший фильм десятилетия»? Критики ненавидят «Войну миров» с Ice Cube
У фильма 0% на «Томатах», но при этом он лидирует по просмотрам.
Показать ещё
Рекомендуем
Спецпроекты
Все спецпроекты
Фантастические итоги 2024
Фантастические итоги 2023
Фантастические итоги 2022
С чего начать читать комиксы Bubble?
Этерна: онлайн-путеводитель по миру
Фантастические итоги 2021
Обзор Predator Triton 300 SE
Какой ты попаданец в прошлое?
Фантастические итоги 2020
Фантастические итоги 2019
Всё о Dungeons & Dragons
Лучшие книги: фантастика и фэнтези
Фантастические итоги 2018
Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
Лучшие фантастические сериалы
Все спецпроекты