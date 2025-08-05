Кто появится в «Человеке-пауке»: Халк, Скорпион и новые слухи

Актёр Майкл Мандо («Лучше звоните Солу») подтвердил, что снова играет Скорпиона, он же Мак Гарган, в будущем фильме «Человек-паук: Новый день». Это суперзлодей, который носит зелёный костюм с длинным скорпионьим хвостом и жалом.

Мандо уже играл этого персонажа в « Человеке-пауке: Возвращение домой », но там это была небольшая роль обычного бандита — до зелёного костюма дело не дошло. Однако в бою с Паучком Гарган получил травмы, попал в тюрьму и заявил, что мечтает отомстить герою. В продолжении, видимо, Скорпион получит суперкостюм и сверхсилы и будет играть более важную роль.

появится Халк в исполнении Марка Руффало. Мандо запостил в соцсети фотографию игрушечного Скорпиона. Его участие также подтвердили источники THR . Они также подтвердили ранее ходившие слухи, что в «Новом дне»в исполнении Марка Руффало.

Ходят слухи, что Скорпион будет далеко не единственным злодеем в «Новом дне». Блогер-инсайдер Дэниел Рихтман ещё до объявления Мандо заявил

Среди злодеев в «Человеке-пауке: Новый день» — Могильщик, Тарантул, Бумеранг, Скорпион и... Шомпол, который наполовину киборг.

Кроме Скорпиона, никто из этих персонажей ещё не появлялся в киновселенной Marvel. Кто все эти люди? Объясняем:

Могильщик (Tombstone) , он же Алонзо Линкольн — злодей-альбинос, похожий на чудище Франкенштейна.

Тарантул , он же Антон Родригес — злодей в красно-чёрном костюме, обладающий «паучьими» силами.

Бумеранг , он же Фредерик Майерс — злодей в чёрно-белом костюме, мастерски метающий бумеранги.

Шомпол (Ramrod) — строитель, после тяжёлых травм на работе переделанный в мощного и злого киборга. Это самый малоизвестный из злодеев: у него нет имени в комиксах, а перевод его прозвища на русский ещё не устоялся.

Впрочем, это всего лишь слухи. Не факт, что сценаристы действительно затолкают в один фильм такую толпу персонажей, каждый из которых тянет на отдельную историю. Подтвердился из них пока только Скорпион. «Новый день» должен выйти 31 июля 2026 года, тогда и увидим.

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