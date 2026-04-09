Кто может сыграть Максиму в «Супермене: Человек завтрашнего дня»

Издание Variety со ссылкой на свои источники рассказала, что сейчас проходит кастинг на роль Максимы в «Супермене: Человек завтрашнего дня».

Главными претендентками стали Адриа Архона («Андор»), Ева де Доминичи («Уборщица»), Сидни Чандлер («Чужой: Земля») и Грейс Ван Паттен («Соври мне»).

Что интересно в этом списке, фанаты уже давно хотели, чтобы Адриа Архона сыграла Чудо-женщину в новой киновселенной DC.

Актрисы уже прошли пробы, и сделка близится к завершению, поскольку съемки ленты стартуют уже на следующей неделе в Атланте.

Напомним, Максима — королева планеты Альмерац, она владеет сверхчеловеческой силой, телепатией и телекинезом. В комиксах она сначала была злодейкой, но позже стала положительным персонажем.

Премьера состоится 9 июля 2027 года.

Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.