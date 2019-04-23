Лаура Доннелли («Чужестранка») получила главную роль в новом сериале Джосса Уидона The Nevers, который тот делает для HBO. Доннелли сыграет девушку по имени Амалия Тру, которая описывается как эмоциональный, безрассудный и импульсивный герой своего времени, угроза душному викторианскому обществу, которая умрёт за своё дело и убьёт за то, чтобы выпить.

Сам Уидон выступит в качестве шоураннера, режиссёра и продюсера проекта, сообщает Deadline. За сценарий отвечают его коллеги по сериалам «Баффи — истребительница васпиров» и «Светлячок» Джейн Эспенсон и Дуглас Петри.

Сюжет нового шоу расскажет о группе женщин Викторианской эпохи, которые обнаруживают у себя необычные способности. С их помощью они смогут остановить опасных врагов и, возможно, даже изменить мир.