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Леон и Джилл станут главными героями Resident Evil 9 — и другие детали игры
Дмитрий Кинский
5 ноября 17:56
268
1 минута на чтение
Инсайдер BioDeclassified со ссылкой на тестеров поделился новой информацией о Resident Evil 9.
Тезисно пересказываем основные моменты (с некоторыми спойлерами):
  • Действие развернется через четыре года после событий Resident Evil Village;
  • Леон Кеннеди и Джилл Валентайн будут главными героями;
  • Крис Редфилд и Барри Бертон появятся в качестве второстепенных персонажей;
  • Леон и Джилл будут исследовать остров, где находится компания, которая создает клонов Эвелины;
  • Крис и Барри будут держать связь с главными героями по радио;
  • В какой-то момент Леон и Джилл окажутся зараженными. Они будут использовать кровь Розмари для создания вакцины;
  • Остров состоит из заброшенной больницы, пещер, заброшенных домов, темного леса, заброшенной фабрики, лаборатории и храма;
  • Противниками в основном будут зомби, похожие на врагов из RE4. Они смогут использовать оружие ближнего боя;
  • Они поклоняются луне и набивают соответствующие татуировки на руках;
  • Леона будет преследовать постоянный враг, а Джилл столкнется с Козлочеловеком;
  • Антагониста зовут мистером Саймоном;
  • RE9 завершит историю седьмой и восьмой частей.
У Resident Evil 9 пока нет даты выхода.

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Дмитрий Кинский

Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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