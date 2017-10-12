Студия Lionsgate взялась за экранизацию нового фантастического романа «Дети времени» Адриана Чайковского (никакого отношения к композитору он не имеет). Об этом сообщают источники издания Variety.

Адаптировать роман будет сценарист и режиссер Колби Дэй, за плечами которого несколько короткометражных фильмов. Продюсерами проекта выступят Питер Кенг и Мередит Вик («Иллюзия обмана 2»).

«Дети времени» (2015) — научно-фантастический роман, действие которого разворачивается в далёком будущем. Человечество достигло технологических высот, но братьев по разуму в космосе не обнаружило. Тогда учёные решили заняться терраформированием отдельных планет: заселить их обезьянами, которые заражены стимулирующим интеллект нановирусом. Одна из таких операций терпит крах, космическая станция взрывается и остатки нановируса оседают на планете с живыми существами. Оказалось, что существует ещё один вид, восприимчивый к вирусу, — это пауки. Роман описывает зарождение и развитие цивилизации разумных пауков. Вскоре пауки сталкиваются с кораблём-ковчегом людей, и между разумными видами вспыхивает конфликт.

За этот роман Адриан Чайковский в 2016 году получил премию Артура Кларка. На русский язык книга пока не переводилась.