«Лучшая работа Кристофера Нолана после "Дюнкерка"» — критики в восторге от «Одиссеи»

«Одиссея» — это не один из тех трехчасовых фильмов, которые кажутся вдвое короче. Нет, фильм не спешит, и это чувствуется. Но не значит, что у фильма проблемы с темпом. Это одна из ее сильнейших сторон. Исключив из повествования посредника в виде рассказчика, Нолан приблизил нас к персонажам, максимально погрузив в их переживания Ему удалось передать всю глубину истории. Путешествие Одиссея передает тяжесть его трудных лет. А размеренный финал ощущается как кульминация, к которой шли 20 лет.