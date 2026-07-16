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«Лучшая работа Кристофера Нолана после "Дюнкерка"» — критики в восторге от «Одиссеи»

Дмитрий Кинский
16 июля 13:53
183
1 минута на чтение
«Одиссея» Кристофера Нолана получила очень высокие оценки: 96% свежести на Rotten Tomatoes и 88 баллов на Metacritic.
Многие критики сходятся во мнении, что это одна из лучших работ именитого режиссера. Хвалят вообще все: от актерского состава до темпа повествования.
Премьера состоится 17 июля.
The Rolling Stone
После просмотра «Одиссеи» — пожалуй, лучшей работы Кристофера Нолана после «Дюнкерка» — остается ощущение всеобщего благоговения.
The Independent
«Одиссея» — первый фильм, полностью снятый на огромные 70-миллиметровые IMAX-камеры, а это значит, что это блокбастер поистине беспрецедентного масштаба. А еще это лучшая работа Нолана на сегодняшний день. Она по праву заслуживает того, чтобы стать визитной карточкой его творчества.
The Guardian
Это такой большой мираж, таинственное трехчасовое видение, которое не приносит ни мудрости, ни удовлетворения, а лишь мрачное решение продолжать борьбу, осмыслить разрушенные жизни и вновь выйти на выжженное поле брани.
Screen Rant
«Одиссея» — это не один из тех трехчасовых фильмов, которые кажутся вдвое короче. Нет, фильм не спешит, и это чувствуется. Но не значит, что у фильма проблемы с темпом. Это одна из ее сильнейших сторон. Исключив из повествования посредника в виде рассказчика, Нолан приблизил нас к персонажам, максимально погрузив в их переживания Ему удалось передать всю глубину истории. Путешествие Одиссея передает тяжесть его трудных лет. А размеренный финал ощущается как кульминация, к которой шли 20 лет.
Empire
Достойное новое прочтение древнего текста и еще одно монументальное произведение от одного из самых смелых кинематографистов. Смотрите его на самом огромном экране, который только сможете найти.
The Hollywood Reporter
«Одиссея» получилась неоднородной. Фильм не может сравниться с уверенностью и интеллектуальной сложностью «Оппенгеймера», но ослепительно харизматичный актерский ансамбль поднимает его на новый уровень.
Variety
В типичной для режиссера энергичной и сложной по времени интерпретации нет ни единого скучного момента, но, несмотря на великолепную игру Мэтта Дэймона в роли странствующего короля Итаки, фильм скорее чувственный, нежели эмоциональный.

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Дмитрий Кинский

Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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