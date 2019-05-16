Глава Marvel Studios Кевин Файги, который руководит Киновселенной, посетил Reddit (в качестве доказательства даже приложил вот такую фотографию) и несколько часов отвечал на вопросы поклонников. Комментариев и вопросов вышло очень много (свыше 17 тысяч), и, разумеется, ответить на всё не получилось. Но из того, что есть, мы выбрали самое интересное.

Осторожно, спойлеры! «Мстителям: Финал»! Если вы ещё не смотрели фильм, то лучше Внимание, очевидные спойлеры к! Если вы ещё не смотрели фильм, то лучше почитайте выдержку из первого после увольнения и воссоединения с Disney интервью с Джеймсом Ганном.

Сюжетная линия какого персонажа ваша самая любимая?

На ум приходит Тони Старк.

Капитан поднял молот Тора в «Финале». Он именно в этот момент оказался достойным его или же был всегда?

Мы считаем, что всегда. В «Эре Альтрона» он просто был вежливым.

Я скучаю по формату Marvel One-Shots (короткометражки, выходившие на Blu-ray в качестве доп материалов) — это был забавный способ показывать мир Киновселенной при пмощи второстепенных персонажей. Они вернутся?

Мы запланировали много разных забавных способов показать Киновселенную.

У вас была возможность посетить показ «Финала» вместе со зрителями? Если да, то как это прошло?

Да, и это были невероятные впечатления.

Вы сожалеете о каком-либо творческом решении в Киновселенной? Если бы у вас была возможность вернуться назад и что-то поменять в фильмах, вы бы что-то поменяли? Что именно?

Я когда-то пошутил о том, что сожалею о смерти кареглазого светловолосого Криса Хемсворта времён первого «Тора». Но правда в том, что всё в этих фильмах, даже незначительные детали — идеальные и не очень — привели нас в итоге к «Финалу». Так что я бы ничего менять не стал.

Какую идею было сложнее всего «продать» исполнительным продюсерам Marvel или Disney за всё это время?

Взять на роль Железного человека Робера Дауни-младшего и взять события Второй мировой войны для «Первого мстителя».

Успел ли Стэн Ли посмотреть фильм?

Стэн хотел увидеть фильм целиком во время премьеры, но к сожалению этого не случилось. Но он узнал весь сюжет, когда мы снимали его камео.

У вас есть любимый мем в Киновселенной?

Как равно вы начали планировать сюжет «Войны бесконечности»/«Финала»? Когда было решено сделано две части, в первой из которых Танос побеждает?

Мы начали обсуждать адаптацию сюжета комикса «Перчатка Бесконечности» вскоре после выхода первых «Мстителей». Около пяти лет назад мы решили делать два фильма. А основные моменты истории возникли во время съёмок «Противостояния».

Вы начали работать над фильмами по комиксам Marvel ещё с 2000 года. Какие, по вашему, уроки вы извлекли — те, которые помогли вам создать определённое видение Киновселенной, ставшей не только мировым феноменом, но и снискавшей успеха у критиков?

Уважать первоисточник. Нанимать преданных режиссеров вне зависимости от того, сколько денег заработал их последний фильм. Нанимать лучших актеров на роль вне зависимости от их рыночной ценности.

Есть ли планы по возвращению Десяти Колец из «Железного Человека» (террористическая организация в фильме — прим. МирФ) и появлению настоящего Мандарина?

Есть.

Есть ли кто-то кого вам не терпится представить в киновселенной?

Скоро узнаете.

Предлагал ли Марк Руффало какие-то идеи по развитию Халка?

Много лет назад Марк пришёл к нам в Marvel Studios обсудить Халка. Он предложил много крутых идей, некоторые из которых можно увидеть в «Рагнарёке», «Войне бесконечности» и «Финале». Я был бы рад увидеть другие когда-нибудь.

Самый любимый момент во всех фильмах Киновселенной?

Их очень много, но скажу так — вся моя карьера вела к моменту «Слева от тебя» в «Мстителях: Финал».