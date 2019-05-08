Новая часть «Мстителей» получилась очень богатым на события фильмом. Путешествия во времени дали режиссёрам возможность показать нам сцены из других лент киновселенной Marvel. Но не всех из них вошли в финальную версию — что-то вырезали на стадии монтажа, а от каких-то кусочков отказались при редактуре сценария.
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На подкасте Happy Sad Confused братья Руссо рассказали, что ранняя версия скрипта «Финала» включала битву двух Торов в Асгарде, когда Бог грома и Ракета прибыли туда за Камнем Реальности. Джо Руссо сказал, что даже не помнит, когда они решили отказаться от этой сцены.
Мне кажется, она просто стала слишком сложной, и нам больше нравилась сцена Кэп vs Кэп.
Энтони Руссо
Кроме этого, режиссёры рассказали, что сцена на Вормире с Чёрной вдовой и Соколиным глазом изначально включала ещё и армию Таноса, которая ускоряла всё действие. В итоге братья Руссо решили замедлить момент и сконцентрироваться на главном, что должна была демонстрировать эта часть, — дружбе Наташи и Клинта.
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