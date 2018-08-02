После того, как акционеры одобрили сделку по покупке компанией Disney интеллектуальной собственности студии Fox, в Сети стали появляться слухи, что планируемые два фильма из серии о Людях Икс отменят. Впрочем, из финансового отчёта компании IMAX стало ясно, что фильмы всё-таки выйдут, правда, позже, чем планировалось. Так, «Люди Икс: Тёмный Феникс» покажут в кино 14 февраля 2019 года, а не 2 ноября текущего года. А премьера «Новых мутантов» запланирована на 2 августа 2019 года вместо 22 февраля.

Главную роль в «Тёмном Фениксе» исполнит звезда «Игры престолов» Софи Тёрнер, которая уже появлялась в этом образе в фильме «Люди Икс: Апокалипсис». К своим ролям вновь вернутся Джеймс Макэвой (Чарльз Ксавье), Майкл Фассбендер (Магнито) и Дженнифер Лоуренс (Мистик). Ну а ещё одна представительница Старков — Мэйси Уильямс — в «Новых мутантах» станет Волчицей. Компанию ей составят Аня Тейлор-Джой («Атлантида») в роли Мэджик, Чарли Хитон («Очень странные дела») в роли Пушечного ядра и Блю Хант («Первородные») в роли Даниеллы Мунстар.