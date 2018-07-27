Держатели акций The Walt Disney Company и 21st Century Fox выступили за сделку суммой в 71,3 миллиарда долларов. Так что теперь теле- и киностудии и наработки Fox принадлежат Disney. Как и кабельный и международный бизнес «лисьей» компании.

Сделка как никогда усилит позиции Disney, которая сможет предложить зрителям ещё больше контента — в том числе на своём будущем стриминговом сервисе. А фанаты Marvel теперь могут ждать объединения Людей Икс, Дэдпула и Фантастической четвёрки с героями кинематографической вселенной.

У Fox останутся новостные, спортивные и иные активы, в том числе Fox News Channel, Fox Business Network, Fox Broadcasting Company, Fox Sports, Fox Television Stations Group и так далее.

Напомним, изначальная стоимость соглашения между Disney и Fox составляла 54,2 миллиарда долларов, но из-за вмешательства Comcast, также желающей приобрести активы компании, стоимость повысилась более чем на 20 миллиардов.

Чего ждать дальше? Disney купил Fox. И вот как изменится мир кино Какие франшизы теперь принадлежат «Диснею»? Получит ли студия абсолютную власть над киноиндустрией? Какую замену готовят для Netflix? И увидим ли мы ещё брутальное кино про Людей Икс с рейтингом 18+? Анализируем!