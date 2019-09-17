М. Найт Шьямалан и студия Universal объявили даты выхода двух следующих фильмов постановщика — 26 февраля 2021 года и 17 февраля 2023 года. Обе эти картины Шьямалан напишет и срежиссирует.

Как пишет THR, у фильмов пока нет названия, а подробности сюжета держатся в секрете. Постановщик лишь отмечает, что обе картины будут оригинальными (но мы-то знаем, что Шьямалану ничего не стоит придумать какой-нибудь «вот-это-поворот!» и связать с прошлыми лентами). Детали актёрского состава тоже не раскрываются.

Прокатывать фильмы будет студия Universal, а деньги на производство Шьямалан потратит из собственного кармана — как это было с картинами «Визит», «Сплит» и «Стекло».

Суммарно картины режиссёра собрали более 3,3 миллиарда долларов в мировом прокате за 20 лет. Касса «Стекла» (финала своего рода супергеройской трилогии) составила 250 миллионов, «Сплит» собрал почти 280 миллионов, а «Визит» — около 100 миллионов.