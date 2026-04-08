Как Роджер Корман превратил Эдгара По (и чуть-чуть Лавкрафта) в своё готическое кино
Какие фильмы смотреть в апреле 2026? Трэш, Марио и отечественное кино
«Космическая собака Лида»: отечественное кино с ностальгией по 2000-м
Через вселенные: как работают Фил Лорд и Кристофер Миллер

«Кто подставил кролика Роджера»: 8 фактов, которых вы не знали
«Терминатор»: все фильмы от худшего к лучшему
Маргарет Уэйс и Трейси Хикмен возвращаются к Dragonlance. Вот о чём будет новая трилогия

Кот-император
8 апреля 09:14
1 минута на чтение
Писатели Маргарет Уэйс и Трейси Хикмен возвращаются к прославившему их фэнтези-циклу Dragonlance (в России также известен как «Сага о копье»). Готовится новая трилогия книг, и первая из них, «Волшебник войны» (War Wizard), выйдет на английском уже 4 августа. Недавно издательство Penguin Random House опубликовало обложку, которую нарисовал Стивен Юлл.
Новая трилогия будет приквелом, посвящённым подвигам рыцаря Хумы Драконоборца и его друга волшебника Магиуса. Действие происходит до событий оригинальных книг — во время Третьей войны драконов в мире Кринна. Как известно из первых книг, Хума сразился с богиней драконов Тахизис и изгнал её из Кринна.

Авторы обещают не просто рассказать об этих и так известных событиях, а углубиться в личные драмы и трагические истории персонажей. По сюжету в их родной стране Соламнии ценили только рыцарей и презирали и преследовали магов, поэтому Хума оказался единственным другом Магиуса.

Читайте также

Читаем книгу «Dragonlance. Второе поколение» Маргарейт Уэйс и Трейси Хикмена

Издательство «Фантастика»

26.03.2021

6038

С момента Войны Копья прошло много лет, но однажды всадница на синем драконе находит Карамона Маджере, чтобы рассказать ему тайну о его племяннике...

В сети впервые опубликовали неизданное стихотворение Набокова о Супермене. Мы его перевели
Арт: концепты к черновой версии IX эпизода «Звёздных войн»
Мультсериал «Звездные войны. Дарт Мол: Повелитель теней» получил 100% рейтинг одобрения от критиков

Новости

«Проснись и пой, ублюдок» — трейлер девятого сезона «Рика и Морти»

Новости

«Я богатырь конский!» — трейлер «Трех богатырей: Ни дня без подвига 3»

Новости

Кто стал победителями премии «Электронная буква – 2025»
В том числе победитель, выбранный «Миром фантастики».

Новости

Разработка Star Wars Eclipse сильно буксует, а инвестиции могут прекратиться
Релиз как минимум через несколько лет.

Новости

Кто напишет перезапуск «Людей Икс»

Новости

Писатель Горан Скробонья едет в Россию. Вот где пройдут встречи с ним
Расписание встреч с писателем.

Новости

Астронавты Artemis 2 облетели Луну и поставили рекорд
И сделали фото обратной стороны.

Новости

Финальный трейлер «Скотного двора» от Энди Серкиса

Новости

«Дюны» Вильнёва стали одним из самых любимых НФ-фильмов Стивена Спилберга
А «Орудия» он считает выдающимся хоррором.
