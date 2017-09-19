Похоже, у новых «Звёздных войн» случилась очередная утечка, связанная с датой выхода полноценного трейлера «Последних джедаев». Всё началось с того, что в твиттере один из поклонников саги написал пост, в котором предположил, что «сегодня — отличный день, чтобы выпустить новый трейлер, не так ли?».

Актёр Марк Хэмилл (Люк Скайуокер) не заставил себя ждать:

Просто посмотрите ночной матч по футболу 9 октября. Без каких-либо на то причин.

Прошло всего несколько часов, и Марк удалил свой твит. Но интернет всё помнит: многие порталы, посвящённые «Звёздным войнам», опубликовали этот скриншот и приготовились ждать 9 октября. Поклонники гадают, почему Марк удалил свой твит. Нельзя было разглашать дату? Но ранее актёр не был замечен в каких-либо утечках. Наверняка и сообщение, и факт удаления — часть рекламной кампании.

А ведь первый тизер «Последних джедаев» вышел почти полгода назад — в апреле 2017 года. И с тех пор о фильме не появлялось почти никакой официальной информации.