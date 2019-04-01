Мы ценим «Игру престолов» в том числе за высокий уровень постановки, особенно когда дело касается эффектных сцен сражений, будь то масштабная сеча или дуэль. За каждой такой сценой стоит команда специалистов, которые следят за тем, чтобы актёры не получили травмы.

В интервью Entertainment Weekly руководитель трюков Роули Ирлам (Rowley Irlam) рассказал несколько подробностей о съёмках самых крутых боёв в сериале. Ирлам помогал ставить и Битву бастардов, и бой Джораха Мормонта в Миэрине.

Оказывается, каскадёр с пятого сезона ввёл для всей съёмочной команды стоп-слово, которое может выкрикнуть любой участник на площадке, и тогда всё остановят. Его ввели, чтобы случайно не покалечиться в бою — например, в пылу сражения легко сломать кость или потерять зуб. Правда, не все следовали правилу — например, актёр Кит Харингтон, сыгравший Джона Сноу, говорил, что предпочитал обходиться без стоп-слова.

Ирлам специально выбрал такое слово, которое нельзя услышать в реалиях сериала.

Когда мы проводим все эти битвы, а люди вокруг плачут и умирают, вы не можете точно сказать, плохо ли кому-то на самом деле. Так что нашим стоп-словом стало «банан». Если кто-то кричит во весь голос «банан», значит, у актёра какие-то неприятности.

Финальный сезон «Игры престолов» начнёт выходить 14 апреля. А когда шоу завершится, HBO выпустит документальный фильм про съёмки восьмого сезона. Возможно, в нём Ирлам расскажет больше про трюки и стоп-слово.