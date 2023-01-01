«Мельница» готовит мультсериал по «Трём богатырям»

Анимационная студия «Мельница» планирует выпустить мультсериал по франшизе «Три богатыря». Об этом ТАСС рассказал режиссер-аниматор Константин Бронзит, создатель первой и девятой частей «Трёх богатырей». Он сообщил, что готовятся шесть эпизодов продолжительностью 20 минут.

Сам Бронзит заявил, что в проекте не участвует:

Я закрыл для себя эту тему. Но ничего против не имею — если есть публика, которая любит франшизу про богатырей и ждет продолжения, полнометражные фильмы также будут.

Однако режиссёр читал сценарии эпизодов — по его словам, они вышли «неплохими». Другие детали неизвестны. На какой платформе будет выходить мультсериал, создатели объявят позднее.

На декабрь 2023 года намечена премьера 12-ого полнометражного мультфильма во франшизе — он получил название «Три богатыря и пуп Земли». В планах студии — ещё два мультфильма, а теперь ещё и анимационный сериал.