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    Новости

    «Мельница» готовит мультсериал по «Трём богатырям»

    19 марта 2023
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    19.03.2023
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    «Мельница» выпустит мультсериал по «Трём богатырям»

    Анимационная студия «Мельница» планирует выпустить мультсериал по франшизе «Три богатыря». Об этом ТАСС рассказал режиссер-аниматор Константин Бронзит, создатель первой и девятой частей «Трёх богатырей». Он сообщил, что готовятся шесть эпизодов продолжительностью 20 минут.

    Сам Бронзит заявил, что в проекте не участвует:

    Я закрыл для себя эту тему. Но ничего против не имею — если есть публика, которая любит франшизу про богатырей и ждет продолжения, полнометражные фильмы также будут.

    Однако режиссёр читал сценарии эпизодов — по его словам, они вышли «неплохими». Другие детали неизвестны. На какой платформе будет выходить мультсериал, создатели объявят позднее.

    На декабрь 2023 года намечена премьера 12-ого полнометражного мультфильма во франшизе — он получил название «Три богатыря и пуп Земли». В планах студии — ещё два мультфильма, а теперь ещё и анимационный сериал.

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