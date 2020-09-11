Metro Exodus, RDR 2 и Death Stranding — что купить на распродаже в EGS

В Epic Games Store началась распродажа, в рамках которой скидки получили относительно новые ААА-игры. Мы собрали в одной заметке самые заманчивые предложения.
- World War Z GOTY — 499 рублей (было 999 рублей);
- Detroit: Become Human — 1302 рубля (было 1628 рублей);
- Disco Elysium — 543 рубля (было 725 рублей);
- SUPERHOT: Mind Control Delete — 359 рублей (было 599 рублей);
- Metro Exodus — 799 рублей (было 1599 рублей);
- The Walking Dead : The Telltale Definitive Series — 1739 рублей (было 2899 рублей);
- Outer Wilds — 356 рублей (было 539 рублей);
- Red Dead Redemption 2 — 1674 рубля (было 2499 рублей);
- John Wick Hex — 359 рублей (было 449 рублей);
- The Telltale Batman Shadows Edition — 454 рубля (было 649 рублей);
- RUINER — 209 рублей (было 419 рублей);
- Mutant Year Zero: Road to Eden — 479 рублей (было 1119 рублей);
- Death Stranding — 2624 рубля (было 3499 рублей);
- Untitled Goose Game — 336 рублей (было 449 рублей);
- Journey — 259 рублей (было 399 рублей);
- Assassin’s Creed Odyssey — 749 рублей (было 2499 рублей).
Акция завершится 23-24 сентября — в зависимости от конкретной игры.
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Редактор
Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.
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