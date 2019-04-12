MGM and Warner Bros. запускают в производство вторую часть «Tomb Raider: Лара Крофт» — новой экранизации одноимённой серии видеоигр. Компании наняли сценаристку Эми Джамп, которая ранее работала над картинами «Высотка» и «Перестрелка».

По данным Deadline, к роли расхитительницы гробниц вернётся Алисия Викандер. Актриса уже успела ознакомиться с черновиками Джамп и ей понравилось развитие героини.

«Tomb Raider: Лара Крофт» вышла в марте 2018-го. При бюджете в 94 миллиона долларов фильм собрал в прокате 274 миллиона. Тогда режиссёром выступил Роар Утхауг (фильмы «Волна» и «Остаться в живых»), а главные роли вместе с Викандер исполнили Уолтон Гоггинс («Омерзительная восьмёрка») и Доминик Уэст (сериал «Прослушка»). Сюжет новой экранизации частично опирался на обновлённую серию видеоигр от Crystal Dynamics.

Пока неизвестно, кто поставит сиквел. Даты выхода у фильма тоже нет.