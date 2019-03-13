Microsoft наконец-то официально анонсировала ПК-версию сборника классических НФ-шутеров Halo: The Master Chief Collection. В него войдут игры Halo: Combat Evolved, Halo 2, Halo 3, Halo 3: ODST и Halo 4, а также Halo: Reach (выйдет вдобавок и на Xbox One).

Сборник можно будет приобрести в Microsoft Store и Steam, в магазине Valve уже открылась страница проекта. По словам разработчиков, Halo: Reach будет работать в разрешении 4К с поддержкой HDR, а на релизе игру раздадут для подписчиков Game Pass.

Точной даты выхода у комплекта пока нет — сообщается лишь, что игры будут выходить постепенно, в хронологическом порядке, сперва Halo: Reach.

На E3 2018 Microsoft рассказала, что студия 343 Industries работает над следующей частью Halo с подзаголовком Infinite. Пока что у игры есть только тизер и концепт-арт, а также обещание создателей не внедрять в игру лутбоксы за деньги.

Halo — научно-фантастическая серия шутеров, действие которой разворачивается в далёком будущем. Она рассказывает о межпланетных войнах между землянами и альянсом пришельцев под названием Ковенант. Франшиза получила своё название в честь станций-колец, построенных древней космической сверхцивилизацией. Помимо шутеров для франшизы выходили и стратегии Halo Wars.