Минцифры думает разблокировать некоторые пиратские онлайн-кинотеатры

По данным РБК, Минцифры рассматривает вариант с разблокировкой некоторых пиратских онлайн-кинотеатров.
Но для этого они должны соответствовать ряду условий:
- В сервисе не должно быть контента, который представлен легально в российских онлайн-кинотеатрах;
- Контент не должен содержать пропаганду ЛГБТ и экстремистских материалов;
- Представленные фильмы не должны находиться в российском прокате.
Однако пока конкретных планов на этот счет нет. В ведомстве пока изучают ситуацию на рынке.
Ранее власти России неоднократно обдумывали легализацию пиратских сайтов с западным контентом, но Минпромторг и Минкультуры выступали против этих инициатив.
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Редактор
Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.
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Александр Ремизов
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