Минцифры думает разблокировать некоторые пиратские онлайн-кинотеатры

По данным РБК, Минцифры рассматривает вариант с разблокировкой некоторых пиратских онлайн-кинотеатров.

Но для этого они должны соответствовать ряду условий:

В сервисе не должно быть контента, который представлен легально в российских онлайн-кинотеатрах;

Контент не должен содержать пропаганду ЛГБТ и экстремистских материалов;

Представленные фильмы не должны находиться в российском прокате.

Однако пока конкретных планов на этот счет нет. В ведомстве пока изучают ситуацию на рынке.

Ранее власти России неоднократно обдумывали легализацию пиратских сайтов с западным контентом, но Минпромторг и Минкультуры выступали против этих инициатив.