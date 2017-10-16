Дорогие друзья, сегодня мы запускаем новый спецпроект, который посвящён одному из ключевых фантастических жанров — киберпанку. На нашей стильной ретро-странице начинают открываться топы главных произведений жанра в разных областях — фильмы, видеоигры, настольные игры и так далее. Уже открылась статья о 10 романах киберпанка: от «Нейроманта» Уильяма Гибсона и до «Видоизменённого углерода» Ричарда Моргана.
Следующая статья разблокируется уже через несколько дней, так что будьте начеку!comments powered by HyperComments
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