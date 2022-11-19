Мир мечей и магии ждет вас: вышла браузерная игра Fatal Force

Материал подготовлен при поддержке Esprit Games

Fatal Force — яркая браузерная игра в сеттинге фэнтези, которая может похвастаться динамичным геймплеем и простым в освоении управлением.

В ней вам предстоит взять под свой контроль богов и демонов, заручиться поддержкой эльфов и наемников, а также бросить вызов сотням боссов, которые обитают в «коварных подземельях».

Также в Fatal Force вас ждут:

Герои с уникальными способностями, которых можно прокачивать;

Возможность объединяться со своими друзьями;

Многочисленные PvP-события;

Ежедневные награды и подарки.

Отправиться в новое приключение можно на ПК или смартфоне. Чтобы сделать это, кликайте по ссылке.