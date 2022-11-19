Мир мечей и магии ждет вас: вышла браузерная игра Fatal Force

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Fatal Force — яркая браузерная игра в сеттинге фэнтези, которая может похвастаться динамичным геймплеем и простым в освоении управлением.
В ней вам предстоит взять под свой контроль богов и демонов, заручиться поддержкой эльфов и наемников, а также бросить вызов сотням боссов, которые обитают в «коварных подземельях».
Также в Fatal Force вас ждут:
- Герои с уникальными способностями, которых можно прокачивать;
- Возможность объединяться со своими друзьями;
- Многочисленные PvP-события;
- Ежедневные награды и подарки.
Отправиться в новое приключение можно на ПК или смартфоне. Чтобы сделать это, кликайте по ссылке.
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Редактор
Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.
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