Моддер выпустил Fallout с открытым исходным кодом. Игру можно запустить на мобильных устройствах

Разработчик Алекс Баталов представил версию Fallout с открытым исходным кодом, которую назвал Community Edition. По его словам, сборка работает на большинстве устройств, включая Android, iOS и современных версиях MacOS. Ранее на смартфонах и планшетах игра запускалась только через эмулятор.

Инструкция по установке и необходимые файлы лежат на GitHub. При этом в сборку включены фиксы движка и некоторые улучшения. При этом установка требует оригинальную Fallout в Steam или GOG. Там же доступны файлы и инструкция для второй части.

Ранее официально на смартфонах выходила только мобильная игра Fallout Shelter.