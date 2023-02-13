Моддер выпустил Fallout с открытым исходным кодом. Игру можно запустить на мобильных устройствах

Разработчик Алекс Баталов представил версию Fallout с открытым исходным кодом, которую назвал Community Edition. По его словам, сборка работает на большинстве устройств, включая Android, iOS и современных версиях MacOS. Ранее на смартфонах и планшетах игра запускалась только через эмулятор.
Инструкция по установке и необходимые файлы лежат на GitHub. При этом в сборку включены фиксы движка и некоторые улучшения. При этом установка требует оригинальную Fallout в Steam или GOG. Там же доступны файлы и инструкция для второй части.
Ранее официально на смартфонах выходила только мобильная игра Fallout Shelter.
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