Музыкант Linkin Park Майк Шинода записал для «Аванпоста» оригинальный трек

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Вокалист, гитарист, клавишник и один из основателей группы Linkin Park Майк Шинода записал для отечественной фантастической картины «Аванпост» новый трек — и по такому поводу создатели фильма поделились новым роликом, смонтированным специально под композицию.

Когда режиссер фильма Егор Баранов прислал мне отрывок из фильма, у меня в голове сразу же появилась  идея, какую песню я хотел бы для него записать. Напряжение и тревожная обстановка фильма мгновенно  нашли отклик в моем сердце.

Майк Шинода, музыкант

Как рассказали продюсеры картины, музыкант отсмотрел видеоматериалы, после чего и согласился написать песню.

Ранее создатели «Аванпоста» опубликовали несколько постеров с главными героями:

«Аванпост» рассказывает о катастрофе, которая развернулась в ближайшем будущем. Из-за некого события оборвалась связь с большинством населённых пунктов Земли. Космонавты передали, что видят сверху небольшое пятно в Восточной Европе, по своим очертаниям напоминающее круг. Внутри безопасно, а снаружи — нечто, уничтожающее всё живое на своём пути.

Режиссёром картины выступил Егор Баранов («Гоголь»), а сценаристом — Илья Куликов («Чернобыль. Зона отчуждения»). Продюсерские функции на себя взяли Premier Studios и «ТВ-3». Главные роли исполнили Алексей Чадов, Лукерья Ильяшенко, Пётр Федоров и Светлана Иванова.

В прокат фильм выйдет 21 ноября.

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