Неизвестная угроза в новом ролике отечественной фантастики «Аванпост»

Создатели отечественного фантастического фильма «Аванпост» продолжают рассказывать о своей картине. На этот раз авторы поделились двумя отрывками экшен-сцен, которые призваны показать качество компьютерной графики и масштаб событий.

Вот как описывают ролики создатели «Аванпоста»:

Первый фрагмент демонстрирует яростную сцену перестрелки с неустановленным врагом, выполненную в традициях классики военного кино, такой как «Черный ястреб». Солдаты, зажатые противником на небольшом пятачке, сражаются за свою жизни и пытаются спасти товарищей. Второй фрагмент приоткрывает завесу тайны над фантастическими элементами картины. В сцене показано столкновение героев в исполнении Алексея Чадова, Лукерьи Ильяшенко и Светланой Ивановой с чем-то или кем-то явно неземного происхождения. Эта встреча способна изменить ход событий и сюжет фильма коренным образом.

Действие картины разворачивается в ближайшем будущем. Из-за некого события оборвалась связь с большинством населённых пунктов Земли. Космонавты передали, что видят сверху небольшое пятно в Восточной Европе, по своим очертаниям напоминающее круг. За его пределами — всюду следы столкновений, нечто уничтожает всё живое на своём пути. Шанс есть у обитателей аванпоста, который тоже долго не продержится.

Режиссёром картины выступил Егор Баранов («Гоголь»). Продюсерские функции на себя взяли Premier Studios и «ТВ-3». Главные роли исполнили Алексей Чадов, Лукерья Ильяшенко, Пётр Федоров и Светлана Иванова.

В прокат фильм выйдет 21 ноября.