Шоураннеры «Игры престолов» Дэвид Бениофф и Д.Б. Уайсс устроили первую встречу с поклонниками сериалами и книжного цикла Джорджа Мартина впервые за несколько месяцев после выхода финала шоу — на фестивале в Остине. Первоначально дуэт мог появиться на фестивале Comic Con, но позднее они отказались от приезда.

Ответы на вопросы зафиксировал пользователь Твиттера под ником Needle & Pen — он освещает новости о вселенной и следит за новыми проектами по «Песни Льда и Огня». Вот что мы узнали из треда (курсивом даны прямые цитаты):

Дэвид Бениофф рассказал, что на старте проекта они изучали страницы с фанатским актёрским составом сериала. Так авторы вышли на Джейсона Момоа, который сыграл Кхала Дрого.

Оба шоураннера рассказали, как питчили идею перед каналом и при этом страшно нервничали. Они представляли проект перед строгим продюсером Кэролин Штраусс, которая в HBO запускала такие хиты, как «Клан Сопрано», «Прослушка» и «Секс в большом городе».

По словам Дэвида, первая встреча с Джорджем Мартином поставила под сомнение их bona fides — так в юриспруденции называют «добросовестность» и «веру в собственное мнение». У нас ничего не было. У нас не было работы на телевидении. Мы не знаем, почему он доверил нам работу всей его жизни.

Также шоураннеры вспомнили работу над пилотом, который в своё время раскритиковали другие сценаристы и продюсеры (в их числе был и Крейг Мэйзин, сценарист «Чернобыля»). Они пояснили, что Бениофф и Уайсс наступили на всевозможные грабли. Везде, где можно было ошибиться — мы ошиблись. Сценарий, кастинг, костюмы. Создатели сериала предполагают, что канал дал «зелёный свет» «Игре престолов» лишь потому, что уже продал права в другие страны.

Дэн считает «Игру престолов» дорогостоящей школой съёмок для него и Дэвида. Например, поначалу они не знали, как работать с дизайнерами по костюмам. Теперь они получили колоссальный опыт.

За два месяца до показа пилотного эпизода продолжительность каждой серии составляла 39 минут. HBO попросил шоураннеров написать и отснять ещё 100 минут сцен — таковы были требования по контракту с партнёрами. Дуэт отснял и добавил сцены с Робертом и Серсеей — просто в какой-то момент Дэвид и Дэн поняли, что в сериале у этих героев нет совместных сцен.

Дополнительные сцены помогли решить одну из проблем — Дэвид и Дэн начали лучше понимать персонажей. Кроме того, некоторые актёры несколько изменяли образы персонажей, например, та же Мейси Уильямс (Арья). Дэн сравнил ситуацию с тем, как артист переехал в старый «дом», а потом его отремонтировал по своему усмотрению. Он также пояснил, что узнавал о персонажах от актёров.

Дуэт взялся за написание сценариев к эпизодам потому что «мы не знали, как сделать лучше». В итоге они обратились к HBO c просьбой нанять других сценаристов — так, сценаристом стал помощник Дэвида и Дэна Брайан Когман, он написал четыре серии.

Дэн хотел убрать так много элементов фэнтези, как это возможно, поскольку команда планировала расширить аудиторию шоу, — чтобы его смотрели не только поклонники фэнтези, но и «матери, игроки НХЛ…».

Дэвид также прокомментировал обилие жестокости на экране, признавая, что в отдельных сценах они зашли слишком далеко — это видно на примере эпизода, когда Гора убивал рыцаря сэра Хью (эпизод «Волк и лев»). Шоураннер сравнил эту сцену со сценой, где персонаж Джейсона Бейтмана из «Озарка» вырывал себе ноготь с пальца ноги.

Каждый сезон становился сложнее с точки зрения разработки — например, когда речь шла о компьютерной графике драконов. Авторам удалось повысить и постановку сражений — укрепив команду специалистов и каскадёров. Люди, которые занимались кровавыми сценами во втором сезоне, занимались ими же в седьмом сезоне. Они становились лучше, а значит, и справлялись с работой лучше.

Мы двое и Мигель много времени провели вместе. Авторы шоу обсуждали съёмки боевых сцен — они хотели обставить постановку таким образом, чтобы повествование всегда велось как будто бы с центром на одном из персонажей. Важно было, чтобы картинка не ощущалась видеоигрой. Дуэт хотел поставить боевую сцену в первом сезоне, но у команды кончились деньги (из-за тех самых 100 дополнительных минут), поэтому в итоге её оставили за кадром.

Когда команда обсуждала задумку сериала с HBO, то обещала продюсерам уменьшить количество фэнтезийных элементов. Авторы и продюсеры обсуждали, как обыграть Короля Ночи и Белых Ходоков. В 2008 году издание The Hollywood Reporter писало, что вещательные сети не очень любят фэнтезийные проекты — у продюсеров было очень скептическое отношение к таким сериалам.