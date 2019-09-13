Deadline сообщает, что HBO вот-вот решит дать «зелёный свет» пилоту второго спин-оффа «Игры престолов», который будет посвящён династии Таргариенов. Работать над сериалом будут Джордж Мартин (в качестве исполнительного продюсера) и Райан Кондал (тоже в качестве исполнительного продюсера, а также шоураннера). За плечами Кондала — сценарий к научно-фантастическому сериалу «Колония» и боевику с Дуэйном Джонсоном «Рэмпейдж».

Действие шоу развернётся за 300 лет до событий сериала и осветит начало гибели дома Таргариенов. Как отмечает издание, в основу лягут события, описанные в книгах писателя «Пламя и кровь». Автор заметки также добавляет, что спин-офф не стоит считать шестой идеей в списке HBO — по всей видимости, он основан на задумках сценариста «Игры престолов» Брайана Когмана. Хотя в апреле он рассказал, что HBO не планируют развивать его сюжет, и в итоге Когман ушёл к Amazon работать над «Властелином колец».

Сам Мартин ещё в мае намекнул, что подсказку об одном из спин-оффах стоит искать в книгах «Пламя и кровь». Тогда он заявил, что ведётся работа над тремя «наследниками» сериала от HBO.

Летом HBO начали снимать пилот первого спин-оффа, который в сети известен как «Долгая ночь» или Bloodmoon. Точной даты выхода у него нет. Издание EW предполагает, что зрители увидят новый сериал ориентировочно весной 2021-го. Ранее на съёмках заметили знаки с мамонтами и своды пещер.