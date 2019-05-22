СМИ: сценарист и продюсер «Игры престолов» присоединился к команде сериала по «Властелину колец» Кот-редактор 22.05.2019 Новости, Яндекс 1 минута на чтение Издание Variety с ссылкой на свои источник подтвердило, что один из ключевых сценаристов и продюсеров «Игры престолов» Брайан Когман действительно присоединился к команде Amazon, которая работает над экранизацией «Властелина колец». Он будет работать вместе со сценаристами Джоном Д. Пейном и Патриком Маккеем (писали сценарий к «Стартреку: Бесконечность», в титрах не указаны, также готовят экранизацию «Флэша Гордона»). Джордж Мартин называл Когмана «третьей головой дракона» — а всё потому, что первоначально продюсер работал просто помощником Дэвида Бениоффа и Д. Б. Уайсса на съёмочной площадке, а затем стал постоянным сценаристом. Последний написанный им эпизод шоу — «Рыцарь Семи королевств». Когман известен своими энциклопедическими познаниями мира Джорджа Мартина. Ранее Когман работал над одним из спин-оффов «Игры престолов», но недавно он подтвердил, что HBO отказались от его проекта. Пока что о сериале по «Властелину колец» известно не так много. Amazon заказал производство сразу нескольких сезонов, а их действие, судя по тизерам в соцсетях, развернётся во Вторую эпоху. Возможно, нам покажут Нуменор. Каких-то подробностей об актёрском составе и дате выхода пока нет. Читайте также Сериал по «Властелину колец» будет дороже фильмов Джексона? 15.11.2017 Источники рассказали, во сколько студии Amazon обойдутся права и съёмки. THR: Amazon планирует снять пять сезонов сериала «Властелин колец» 06.04.2018 По предварительной информации в СМИ, на съёмки шоу потратят до миллиарда долларов! «Ведьмак», «Властелин колец» и другие: фэнтези-сериалы будущего, которые заменят «Игру престолов» 19.04.2018 Всё, что известно о новых фэнтези-проектах на телевидении, которые выйдут в ближайшие годы. Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter. Кот-редакторEmperor of catkind. I controls the spice, I controls the Universe.Показать комментарии () Комментарии (Правила дискуссии) Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта. Правила участия в обсуждении Пожалуйста, уважайте чужую точку зрения: будьте вежливы друг к другу и автору статьи. Редакция оставляет за собой право удалять комментарии, содержащие грубые высказывания и ненормативную лексику, оскорбления в адрес авторов и других пользователей, ссылки на другие ресурсы, рекламные сообщения. Работает фильтр — ваше сообщение может попасть на премодерацию. Если ваше сообщение не было пропущено модератором, значит, вы нарушили одно из этих правил. Подпишитесь на нашу рассылку! Самое интересное из мира фантастики — коротко. Я хочу подписаться на: Еженедельные новости фантастики Ежедневные новости фантастики Даю согласие на обработку моих персональных данных и принимаю пользовательское соглашение сайта. Оставьте это поле пустым, если вы человек: