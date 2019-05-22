Издание Variety с ссылкой на свои источник подтвердило, что один из ключевых сценаристов и продюсеров «Игры престолов» Брайан Когман действительно присоединился к команде Amazon, которая работает над экранизацией «Властелина колец». Он будет работать вместе со сценаристами Джоном Д. Пейном и Патриком Маккеем (писали сценарий к «Стартреку: Бесконечность», в титрах не указаны, также готовят экранизацию «Флэша Гордона»).

Джордж Мартин называл Когмана «третьей головой дракона» — а всё потому, что первоначально продюсер работал просто помощником Дэвида Бениоффа и Д. Б. Уайсса на съёмочной площадке, а затем стал постоянным сценаристом. Последний написанный им эпизод шоу — «Рыцарь Семи королевств». Когман известен своими энциклопедическими познаниями мира Джорджа Мартина.

Ранее Когман работал над одним из спин-оффов «Игры престолов», но недавно он подтвердил, что HBO отказались от его проекта.

Пока что о сериале по «Властелину колец» известно не так много. Amazon заказал производство сразу нескольких сезонов, а их действие, судя по тизерам в соцсетях, развернётся во Вторую эпоху. Возможно, нам покажут Нуменор. Каких-то подробностей об актёрском составе и дате выхода пока нет.

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Кот-редактор
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