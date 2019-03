Твиттер-аккаунт сериал по «Властелину колец» от Amazon сегодня подтвердил, что основное действие шоу развернётся во время Второй эпохи Средиземья. До этого там уже появлялась карта, на которую периодически добавлялись новые локации. Именно они и намекали на время повествования.

Welcome to the Second Age: https://t.co/Tamd0oRgTw

