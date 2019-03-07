Твиттер-аккаунт сериал по «Властелину колец» от Amazon сегодня подтвердил, что основное действие шоу развернётся во время Второй эпохи Средиземья. До этого там уже появлялась карта, на которую периодически добавлялись новые локации. Именно они и намекали на время повествования.

Welcome to the Second Age: https://t.co/Tamd0oRgTw — The Lord of the Rings on Prime (@LOTRonPrime) March 7, 2019

Добро пожаловать во Вторую эпоху.

Вторая эпоха началась после изгнания Моргота в Пустоту Властелином Запада. Во многом она посвящена Нуменору, а также росту влияния Саурона в Средиземье и созданию тех самых Колец Власти.

Обновлённая карта теперь выглядит вот так: