Твиттер-аккаунт сериал по «Властелину колец» от Amazon сегодня подтвердил, что основное действие шоу развернётся во время Второй эпохи Средиземья. До этого там уже появлялась карта, на которую периодически добавлялись новые локации. Именно они и намекали на время повествования.

Добро пожаловать во Вторую эпоху.

Вторая эпоха началась после изгнания Моргота в Пустоту Властелином Запада. Во многом она посвящена Нуменору, а также росту влияния Саурона в Средиземье и созданию тех самых Колец Власти.

Обновлённая карта теперь выглядит вот так:

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Евгения Блинова
Евгения Блинова
Меня зовут Женя, но редакторы зовут меня делать опечатки. В детстве любила Леголаса, выросла — научилась стрелять из лука.
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