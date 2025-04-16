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«Мы заставим вселенную трепетать» — трейлер финала «Крови Зевса»

Дмитрий Кинский
16 апреля 17:57
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Netflix представил трейлер третьего и заключительного сезона анимационного сериала «Кровь Зевса».
Действие разворачивается в Древней Греции, а в центре сюжета оказывается полубог Херон, сын Зевса. Ему предстоит спасти человечество и Олимп от Кроноса.
За мультсериал отвечает южнокорейская студия Mau Film, которая прежде работала над «Кастлванией» от Netflix.
Премьера состоится 8 мая.
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Дмитрий Кинский

Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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