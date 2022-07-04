На 70-м году жизни умер Алан Кубатиев — российский писатель, переводчик и публицист

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В возрасте 69 лет умер Алан Кубатиев — российский писатель, переводчик, издатель и публицист. Начал писать ещё в возрасте 26 лет.

Больше всего известен по фантастическим рассказам, литературоведческим статьям и переводам. В числе работ — перевод романов «Страх Божий» Герберта Уэллса и «Крестовый полёт» Пола Андерсона. Из недавних переводов стоит упомянуть «Кровь цветов» Аниты Амирезвани, «Гомункула» Джеймса Блэйлока и «Время, занятое жизнью» Урсулы Ле Гуин.

Летом 2022-го в продажу поступила последняя прижизненная работа — сборник «Только там, где движутся светила…».