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    Новости

    На 70-м году жизни умер Алан Кубатиев — российский писатель, переводчик и публицист

    4 июля 2022
    04.07.2022
    5
    1 минута на чтение
    На 70-м году жизни умер Алан Кубатиев — российский писатель и публицист

    Печальные новости.

    На 70-м году жизни умер Алан Кубатиев — российский писатель, переводчик и публицист

    В возрасте 69 лет умер Алан Кубатиев — российский писатель, переводчик, издатель и публицист. Начал писать ещё в возрасте 26 лет.

    Больше всего известен по фантастическим рассказам, литературоведческим статьям и переводам. В числе работ — перевод романов «Страх Божий» Герберта Уэллса и «Крестовый полёт» Пола Андерсона. Из недавних переводов стоит упомянуть «Кровь цветов» Аниты Амирезвани, «Гомункула» Джеймса Блэйлока и «Время, занятое жизнью» Урсулы Ле Гуин.

    Летом 2022-го в продажу поступила последняя прижизненная работа — сборник «Только там, где движутся светила…».

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