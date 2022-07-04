На 70-м году жизни умер Алан Кубатиев — российский писатель, переводчик и публицист

Печальные новости.
В возрасте 69 лет умер Алан Кубатиев — российский писатель, переводчик, издатель и публицист. Начал писать ещё в возрасте 26 лет.
Больше всего известен по фантастическим рассказам, литературоведческим статьям и переводам. В числе работ — перевод романов «Страх Божий» Герберта Уэллса и «Крестовый полёт» Пола Андерсона. Из недавних переводов стоит упомянуть «Кровь цветов» Аниты Амирезвани, «Гомункула» Джеймса Блэйлока и «Время, занятое жизнью» Урсулы Ле Гуин.
Летом 2022-го в продажу поступила последняя прижизненная работа — сборник «Только там, где движутся светила…».
Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.
-
Рекомендуем
-
Наши комиксы
Комикс: Годзилла против Кинг-КонгаСкорому выходу фильма посвящается.
Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.