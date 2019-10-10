На создателей классического мультсериала «Люди Икс» 1992 года (X-Men: The Animated Series) неожиданно подают в суд — якобы из-за кражи знаменитой открывающей композиции. Истцом выступает Золтан Криско (Zoltan Krisko), который в качестве ответчиков почему-то указал Disney, Marvel, FOX, Apple, Amazon и другие медиакомпании, связанные с мультсериалом. Криско считает, что опенинг украли из старого сериала «Линда», который выходил с 1984-го по 1991 год.

Криско занимается имуществом и правами венгерского композитора по имени Дьёрдь Вукан (Gyorgy Vukan) — он и сочинил опенинг к «Линде». Послушайте и сравните:

Криско уверен, что продюсеры «Людей Икс» услышали этот трек на одной из встреч с представителями венгерской киноиндустрии в 80-е. Истец также пояснил, что подал иск только сейчас, — он только в 2017-м впервые услышал музыку из мультсериала. Криско считает, что трек сыграл большую роль в успехе шоу, и теперь он хочет отчислений в пользу композитора.