Издание THR пообщалось с командой создателей мультсериала 90-х про Людей Икс — и те рассказали, что планируют найти ещё несколько специалистов, чтобы после этого обратиться к Disney с идеей продолжить оригинальный мультсериал.

Есть одна вещь, которую мы хотим больше прочего, — продолжить мультсериал с той точки, где мы остановились.

Ларри Хьюстон, художник «Людей Икс»

Мультсериал стартовал в 1992 году и шёл до 1997-го — всего свет увидело 5 сезонов с 76 эпизодами. «Люди Икс» стали одним из первых мультсериалов с новым подходом к рассказыванию историй — сюжетные арки могли разворачиваться на протяжении нескольких серий. Первоначально «Людей Икс» поддерживала компания Saban Entertainment, поскольку Marvel переживала банкротство.

6 июня в прокат вышел «Тёмный феникс», который завершает историю Людей Икс на больших экранах. Ранее Кевин Файги подчёркивал, что пройдёт какое-то время, прежде, чем мутанты появятся в Киновселенной Marvel.

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Предпоследний самостоятельный фильм о мутантах до слияния с Marvel оказался не боевиком, а психологической драмой, которая передаёт не сюжет, а дух комикса.

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Кот-редактор
Кот-редактор
Emperor of catkind. I controls the spice, I controls the Universe.
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