СМИ: создатели мультсериала про Людей Икс планируют запустить в работу продолжение Кот-редактор 09.06.2019 Новости, Яндекс 1 минута на чтение Издание THR пообщалось с командой создателей мультсериала 90-х про Людей Икс — и те рассказали, что планируют найти ещё несколько специалистов, чтобы после этого обратиться к Disney с идеей продолжить оригинальный мультсериал. Есть одна вещь, которую мы хотим больше прочего, — продолжить мультсериал с той точки, где мы остановились. Ларри Хьюстон, художник «Людей Икс» Мультсериал стартовал в 1992 году и шёл до 1997-го — всего свет увидело 5 сезонов с 76 эпизодами. «Люди Икс» стали одним из первых мультсериалов с новым подходом к рассказыванию историй — сюжетные арки могли разворачиваться на протяжении нескольких серий. Первоначально «Людей Икс» поддерживала компания Saban Entertainment, поскольку Marvel переживала банкротство. 6 июня в прокат вышел «Тёмный феникс», который завершает историю Людей Икс на больших экранах. Ранее Кевин Файги подчёркивал, что пройдёт какое-то время, прежде, чем мутанты появятся в Киновселенной Marvel. Читайте также «Тёмный Феникс»: фильм, где мы прощаемся с Людьми Икс 05.06.2019 Предпоследний самостоятельный фильм о мутантах до слияния с Marvel оказался не боевиком, а психологической драмой, которая передаёт не сюжет, а дух комикса. «Disney даже повлиять на нас не могли!» — режиссёр «Тёмного Феникса» 05.06.2019 Саймон Кинберг рассказал о съёмках последнего самостоятельного фильма про Людей Икс, его отличиях от комикса, о том, как Софи Тёрнер училась играть шизофрению, о влиянии на фильм сделки с Disney и о судьбе «Новых мунтантов». Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter. Кот-редакторEmperor of catkind. I controls the spice, I controls the Universe.Показать комментарии () Комментарии (Правила дискуссии) Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта. Правила участия в обсуждении Пожалуйста, уважайте чужую точку зрения: будьте вежливы друг к другу и автору статьи. Редакция оставляет за собой право удалять комментарии, содержащие грубые высказывания и ненормативную лексику, оскорбления в адрес авторов и других пользователей, ссылки на другие ресурсы, рекламные сообщения. Работает фильтр — ваше сообщение может попасть на премодерацию. Если ваше сообщение не было пропущено модератором, значит, вы нарушили одно из этих правил. Подпишитесь на нашу рассылку! Самое интересное из мира фантастики — коротко. Я хочу подписаться на: Еженедельные новости фантастики Ежедневные новости фантастики Даю согласие на обработку моих персональных данных и принимаю пользовательское соглашение сайта. Оставьте это поле пустым, если вы человек: