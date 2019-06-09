Издание THR пообщалось с командой создателей мультсериала 90-х про Людей Икс — и те рассказали, что планируют найти ещё несколько специалистов, чтобы после этого обратиться к Disney с идеей продолжить оригинальный мультсериал.

Есть одна вещь, которую мы хотим больше прочего, — продолжить мультсериал с той точки, где мы остановились. Ларри Хьюстон, художник «Людей Икс»

Мультсериал стартовал в 1992 году и шёл до 1997-го — всего свет увидело 5 сезонов с 76 эпизодами. «Люди Икс» стали одним из первых мультсериалов с новым подходом к рассказыванию историй — сюжетные арки могли разворачиваться на протяжении нескольких серий. Первоначально «Людей Икс» поддерживала компания Saban Entertainment, поскольку Marvel переживала банкротство.

6 июня в прокат вышел «Тёмный феникс», который завершает историю Людей Икс на больших экранах. Ранее Кевин Файги подчёркивал, что пройдёт какое-то время, прежде, чем мутанты появятся в Киновселенной Marvel.