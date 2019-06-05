«Disney даже повлиять на нас не могли!» — режиссёр «Тёмного Феникса»

Без Саймона Кинберга сложно представить киновселенную Людей Икс. Он писал сценарии к «Последней битве» (и сожалеет об этом), «Дням минувшего будущего» и «Апокалипсису», а недавно сам сел в режиссёрское кресло, сняв фильм «Люди Икс: Тёмный феникс». Накануне премьеры «Мир фантастики» поговорил с Саймоном о масштабах саги о Тёмном Фениксе, отличиях фильма от комиксов и важности темы семьи для всей франшизы «Люди Икс».

«Я почувствовал, что для Людей Икс настало время кульминации»

Саймон, вы уже давно в киноиндустрии. Вы писали сценарии нескольких фильмов о Людях Икс, были исполнительным продюсером ряда проектов, а еще шоураннером первого сезона мультсериала «Звёздные войны: Повстанцы». Теперь вы впервые пробуете себя в роли режиссёра. Сложно ли вам было переключиться? Насколько изменилась ваша работа на съёмочной площадке?

Не могу сказать, что это было легко. Но задачу упрощало то, что я работал с прекрасно известной мне франшизой, с персонажами, которых я знал, и с хорошо знакомыми актерами. Так что для меня это была вполне привычная, я бы даже сказал, семейная обстановка.

А в съемочную группу я набрал людей, с которыми уже работал над другими проектами в качестве продюсера или сценариста. Я выбрал лучших, и они оказали мне неоценимую поддержку. Оператором был Мауро Фиоре, обладатель «Оскара» за «Аватара». Мой монтажёр Ли Смит получил «Оскара» за «Дюнкерк». У меня была просто потрясающая команда.

Основное отличие в том, что работа режиссёра требует куда больше выдержки, чем работа сценариста или продюсера. Как сценарист и продюсер я имел дело с актёрами на съемках многих фильмов и уже применял разные режиссёрские приёмчики. Но когда ты сценарист или продюсер, ты можешь сходить на перекур между дублями, проверить сообщения, позвонить, расслабиться у себя в трейлере. А когда ты режиссёр, тебя уже поджидают десять человек с расспросами, и ты просто пашешь весь день без продыху.

Вы упомянули, что команда «Людей Икс» превратилась для вас в своего рода семью — всё-таки уже четвёртый фильм подряд с примерно одним и тем же актёрским составом. Не поэтому ли в центре сюжета «Тёмного Феникса» именно тема семьи?

Да, вы правы, эта тема поднимается в фильме не случайно. Когда я задумывал сюжет «Тёмного Феникса», я хотел, чтобы в корне сюжета крылась именно история Джин и её внутренней борьбы с самой собой и Силой Феникса. Но ещё я хотел показать, как ситуация с Джин отражается на её семье. На семье всегда сказывается, когда кто-то из её членов теряет контроль, будь то проблемы с психикой, наркотики или что-то ещё. Даже если люди просто срываются и выходят из себя — вы попытаетесь им помочь? Попробуете остановить?

Кроме того, я почувствовал, что настало время кульминации для этого поколения Людей Икс. Всё это было ещё до кутерьмы с Disney — я писал сценарий три года назад. Поскольку все предыдущие фильмы мы посвятили выстраиванию семьи мутантов, я подумал, что настал идеальный момент для арки Тёмного Феникса. Именно это событие может внести самый большой раскол в ряды Людей Икс. Теперь, когда все мы стали семьей на экране и на съемках, я намеренно бросил этой семье вызов, чтобы посмотреть, как она распадается на части и собирается снова.

Получается, когда вы писали сценарий «Тёмного Феникса», вы ещё не знали, что это будет последний фильм франшизы в рамках Fox?

Конечно, нет. Когда я писал сценарий, даже когда мы снимали «Феникса», о сделке Disney и Fox даже слухов не ходило. Она состоялась, когда фильм уже находился на стадии монтажа. Так что в Disney даже повлиять на нас не могли — они увидели уже почти полностью готовый фильм. Думаю, люди из Disney помогали Fox работать над маркетингом «Тёмного Феникса», вот и всё.

Просто до меня доходили слухи, что Кевин Файги консультировал Fox насчет сценария «Тёмного Феникса».

Я не знаю, читал он его или нет. Последние двадцать лет в Fox развивали собственную вселенную, которая не пересекалась с киновселенной Marvel. Думаю, в Marvel присылали финальную версию сценария и финальную версию фильма до премьеры. Так что кто-то в Marvel обязательно читал сценарий. Кевин старается читать все сценарии, он большой молодец, но я не знаю, видел он сценарий «Тёмного Феникса» или нет.

«Мне кажется, в «Апокалипсисе» мы ошиблись»

Вы говорили, что планировали снять новую адаптацию «Саги о Тёмном Фениксе» чуть ли не с выхода «Последней битвы». Но фильм сильно отличается от первоисточника. Не по духу — вы рассказали столь же драматичную историю, что и Крис Клэрмонт, — но по сюжету. Я понимаю, почему вы сделали кое-какие изменения, скажем, почему убрали Росомаху и клуб Адского пламени. Но почему вы решили, например, отказаться от космической части сюжета и империи Шиар?

По большей части я хотел сфокусироваться на Джин и сделать её историю максимально драматичной и эмоциональной. А также сосредоточиться на тех, кто окружает Джин и на ком сказались произошедшие с ней метаморфозы. Кроме того, после съемок «Апокалипсиса» я вынес для себя один урок. Мне кажется, мы ошиблись, введя в фильм слишком много действующих лиц, и в итоге не смогли достоверно показать эмоции главных персонажей. Я не хотел снова наступать на эти грабли.

«Сага о Темном Фениксе» невероятно масштабна, её событий хватило бы на два фильма. Я не стал включать в сценарий клуб Адского пламени не потому, что они уже появлялись в «Первом классе», а потому что мне казалось, что их сюжетная линия может отвлечь внимание от арки Джин и её внутренней борьбы. То же и с империей Шиар. Я не хотел, чтобы романтическая линия Чарльза и Лиландры мешала магистральному сюжету «Феникса». Так что я внёс кое-какие изменения, но постарался сохранить суть. Так происходит всякий раз, когда адаптируешь историю для большого экрана. Приходится решать, какую часть сюжета выкинуть, а какую оставить, чтобы рассказать по-настоящему хорошую историю.

Когда я писал сценарий «Дней минувшего будущего», я внёс в сюжет важное изменение: вместо Китти Прайд в прошлое отправился Росомаха. Я сделал это не только потому, что Хью Джекман — кинозвезда, а Росомаха — один из самых популярных наших персонажей. Просто я посчитал такое развитие событий самым интересным с драматической точки зрения. Представьте, парень, которого учил профессор Ксавье, отправляется в прошлое, чтобы преподать те же самые уроки молодому Ксавье. Это куда интереснее, чем Китти Прайд. И вообще, комиксы и фильмы — два разных вида искусства, так что изменения необходимы.

На мой взгляд, вам удалось рассказать эмоциональную историю, что необычно для летнего блокбастера. «Тёмный феникс» куда больше ориентирован на отношения персонажей, чем на экшен.

Кликните, если не боитесь спойлеров! Но что меня больше всего заинтересовало, так это происхождение пришельцев, которые прибывают в фильме на Землю в поисках Силы Феникса. В комиксах Феникс поглощает энергию звезды Д’Бари, уничтожая всех жителей этой системы, а в фильме на Земле как раз появляются последние уцелевшие обитатели Д’Бари. Я не хотел слишком глубоко погружаться в тему империи Шиар, потому что в этом случае мне пришлось бы затрагивать взаимоотношения Чарльза и Лиландры. А история Лиландры слишком важна сама по себе, чтобы низводить её до роли второстепенной сюжетной линии в «Тёмном Фениксе». Мне показалось любопытным сохранить намёк на империю Шиар, но не углубляться в эту тему. Получается, героиня Джессики Честейн воплотила черты сразу нескольких персонажей, начиная от Эммы Фрост и Повелителя и заканчивая Лиландрой? В героине Джессики Честейн определенно прослеживаются черты всех этих героев. В то же время мне кажется, что нам удалось создать по-настоящему уникального и самобытного персонажа. Но зачем пришельцам было строить себе новый дом на Земле, если, обладая Силой Феникса, они могли создать его себе где угодно? Я думаю, они попросту предпочли начать с Земли, потому что это наиболее подходящая планета. Они уже были здесь, как и Джин Грей. Думаю, героиня Честейн сначала просто планировала, что Джин будет находиться рядом, под её контролем, поможет ей захватить эту планету, а затем и другие миры. А когда Джин вышла из-под её контроля, она решила забрать эту силу сама. То есть героиня Джессики изначально не собиралась забирать у Джин Силу Феникса? Нет. А вот Джин была намерена отдать ей всю Силу Феникса, потому что не хотела её, не могла ей управлять. Но когда Джин поняла, что героиня Джессики собирается сделать с Силой Феникса нечто ужасное, она решила её остановить.

«Софи училась жить, слыша голоса в голове»

Как вам работалось с Софи Тёрнер? На мой взгляд, именно от её игры и погружения в роль зависело, получится история или нет.

Работать с Софи было потрясающе. Мы тесно взаимодействовали с ней около года, прежде чем начать съёмки. Мы обсуждали её героиню. Я хотел, чтобы поведение Джин хотя бы частично основывалось на чём-то из реальной жизни. Так что мы говорили о шизофрении и о том, что причина большей части происходящего с Джин — утрата психологического контроля. И Софи работала над этим. Я отправлял ей книги, статьи, ссылки на YouTube-ролики. Она все прочитала и посмотрела. Она гуляла по Лондону, слушая в наушниках записи каких-то случайных голосов, чтобы понять, каково это — жить, постоянно слыша в голове чужие голоса.

Софи очень много вложила в эту роль, она была невероятно упорной актрисой. Меня это впечатлило, учитывая, что Софи ещё совсем юна. Да, она снималась в «Игре престолов», но у неё ещё не было опыта главной роли. Однако она прекрасно сыграла, не испугалась, что ей придётся отыгрывать серьезные, полные эмоций и драмы сцены с Майклом Фассбендером, Джеймсом Макэвоем, Дженнифер Лоуренс и Джессикой Честейн. Я горжусь ей.

Софи просто потрясающая, но, на мой взгляд, главная звезда фильма всё-таки Магнето в исполнении Фассбендера. Он потрясающе смотрится в кадре, он прекрасен и в драматичных сценах, и в экшен-сценах, и даже в сценах, полных пафоса.

Я считаю, что Майкл Фассбендер — один из величайших актёров в мире, а Магнето всегда был моим любимым персонажем в комиксах. Мне кажется, в роли Магнето этот парень крадёт каждую сцену, в которой появляется. Мне он тоже понравился в «Тёмном Фениксе», у него есть несколько классных сцен с Джин. И мне очень нравится, как в конце фильма Магнето и Чарльз сидят вместе за партией в шахматы, словно они снова команда.

Это была идеальная концовка, очень классная, трогательная и эмоциональная. Ну и последний вопрос, пока меня не выставили за дверь. Что там с «Новыми мутантами»?

Мы собираемся переснять ряд сцен — смотря когда какие актёры будут доступны.

То есть фильм всё-таки выйдет?

Да, конечно. Правда, я не знаю, на какую дату его поставит Disney (с тех пор дату релиза назначили на 3 апреля 2020 года. — Прим. МирФ).

Спасибо за уделенное нам время!

Благодарим 20th Century Fox за предоставленные фотографии.