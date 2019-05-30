«Новые мутанты» всё-таки выйдут в широкий прокат Евгения Блинова 30.05.2019 Новости, Яндекс 0 минут на чтение После череды слухов и инсайдов, которые прочили релиз «Новых мутантов» только на стриминговом сервисе Hulu, продюсер картины Саймон Кинберг рассказал изданию Digital Spy, что же на самом деле происходит с фильмом. Новая дата мировой премьеры — 3 апреля 2020 года. Картину снова перенесли из-за досъёмок, которые ещё не начались. Часть проблемы заключалось в том, чтобы решить, что мы будем переснимать, другая — в том, чтобы собрать актёров вместе. Саймон Кинберг Нынешняя премьерная дата уже четвёртая для «Новых мутантов». Изначально фильм должен был выйти 12 апреля 2018 года, но чтобы не сталкивать картину со второй частью «Дэдпула», студия передвинула начало проката почти на год — на 22 февраля 2019 года. После этого «Новых мутантов» сдвинули ещё раз — на 2 августа 2019 года из-за досъёмок. Позже появились слухи, что студия задвинула премьеру на 2 сентября 2019-го (понедельник), что дало основания полагать, что релиз на больших экранах так и не состоится. Читайте также Мэйси Уильямс о «Новых мутантах»: «Да *** знает, что творится с этим фильмом» 27.03.2019 Актриса отмечает, что картину планировали переснимать, но пока что этого не случилось. Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter. Евгения БлиноваМеня зовут Женя, но редакторы зовут меня делать опечатки. В детстве любила Леголаса, выросла — научилась стрелять из лука.Показать комментарии () Комментарии (Правила дискуссии) Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта. Правила участия в обсуждении Пожалуйста, уважайте чужую точку зрения: будьте вежливы друг к другу и автору статьи. Редакция оставляет за собой право удалять комментарии, содержащие грубые высказывания и ненормативную лексику, оскорбления в адрес авторов и других пользователей, ссылки на другие ресурсы, рекламные сообщения. Работает фильтр — ваше сообщение может попасть на премодерацию. Если ваше сообщение не было пропущено модератором, значит, вы нарушили одно из этих правил. Подпишитесь на нашу рассылку! Самое интересное из мира фантастики — коротко. Я хочу подписаться на: Еженедельные новости фантастики Ежедневные новости фантастики Даю согласие на обработку моих персональных данных и принимаю пользовательское соглашение сайта. Оставьте это поле пустым, если вы человек: