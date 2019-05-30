После череды слухов и инсайдов, которые прочили релиз «Новых мутантов» только на стриминговом сервисе Hulu, продюсер картины Саймон Кинберг рассказал изданию Digital Spy, что же на самом деле происходит с фильмом.

Новая дата мировой премьеры — 3 апреля 2020 года. Картину снова перенесли из-за досъёмок, которые ещё не начались.

Часть проблемы заключалось в том, чтобы решить, что мы будем переснимать, другая — в том, чтобы собрать актёров вместе. Саймон Кинберг

Нынешняя премьерная дата уже четвёртая для «Новых мутантов». Изначально фильм должен был выйти 12 апреля 2018 года, но чтобы не сталкивать картину со второй частью «Дэдпула», студия передвинула начало проката почти на год — на 22 февраля 2019 года. После этого «Новых мутантов» сдвинули ещё раз — на 2 августа 2019 года из-за досъёмок.

Позже появились слухи, что студия задвинула премьеру на 2 сентября 2019-го (понедельник), что дало основания полагать, что релиз на больших экранах так и не состоится.