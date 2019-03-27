Фильм «Новые мутанты», напоминающий скорее психологический триллер, чем очередную супергеройскую картину, не может выйти на экраны уже много месяцев — в основном, из-за досъёмок.

В конце марта актриса Мейси Уильямс (Арья Старк из «Игры престолов»), играющая в ленте Волчицу, в большом интервью Rolling Stone рассказала, что ничего не знает о судьбе фильма.

Да *** знает, когда он наконец-то выйдет.

Она рассказала, что фильм планировали переснять, чтобы «сделать его более страшным», но на самом деле этого так и не случилось. Уильямс также интересовалась у своего коллеги по площадке Чарли Хитона (Джонатан Байерс из «Очень странных дел»), что там с фильмом, но и он не знает.

Надеюсь, что это интервью заставит всех причастных к фильму немного поторопиться!

Первоначально «Новые мутанты» должны были выйти ещё в апреле 2018 года, однако Fox несколько раз меняла дату релиза. Сейчас у фильма стоит дата на 6 августа 2019-го, и по слухам, картину могут отправить не в кинотеатры, а сразу продать какому-нибудь стриминговому сервису типа Hulu — особенно на фоне закрывшейся сделки между Fox и Disney.

«Новые мутанты» рассказывали о группе подростков со сверхспособностями, которые находятся в секретном изолированном центре. По всей видимости, в ходе экспериментов они научатся контролировать свои необычные силы и устроят побег. Режиссёром фильма числится Джош Бун.