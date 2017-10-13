В Сети появился трейлер «Новых мутантов» — нового фильма во вселенной Людей Икс, который рассказывает о команде подростков со сверхспособностями. Смотрим!

Лента рассказывает о группе подростков со сверхспособностями, которые находятся в секретном изолированном центре. По всей видимости, в ходе экспериментов ребята обретут свои необычные силы и устроят побег. «Новые мутанты» мало похожи на привычные супергеройские боевики про Людей Икс — скорее на сюрреалистический сериал «Легион».

Главные роли исполнили Аня Тейлор-Джой («Сплит»), Мейси Уильямс («Игра престолов») и Чарли Хитон («Очень странные дела»).

Премьера намечена на 16 апреля 2018 года.