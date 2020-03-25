Издательство «Студия «Пандора Бокс» открыла на CrowdRepublic предзаказ книги «Как создатель настольную игру» — это перевод The Kobold Guide to Boardgame Design, вышедшей в 2011 году.

Оригинальная книга представляет собой сборник статей от разработчиков настольных и настольных ролевых игр, которые участвовали в создании таких проектов как «Повелитель Токио», Magic: The Gathering, GURPS, «Доминион», «Манчкин», Pathfinder.

Книга поделена на четыре части: концепция, создание, усовершенствование и презентация. Все они раскрывают отдельные этапы производства настолки.

В рамках предзаказа участники могут приобрести и дополнительные аксессуары. В их числе разные наборы игральных костей, наборы жетонов, набор карточек «Рандомайзер» (входят колода эмоций, колода для создания подземелий, колода ранений и многое другое), флипматы и пустые компоненты.

На момент написания заметки проект собрал 250 тысяч рублей, закрыв вторую сверхцель — печать книги в твёрдом переплёте. До этого участники разблокировали набор зип-лок пакетиков. На 350 тысяч в книгу добавят закладки-ляссе и более плотную бумагу, а за 450 тысяч все участники получат в подарок мешочек для кубиков с кастомным принтом.

Доставить обещают в сентябре.